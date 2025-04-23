Örnek No:55*

T.C.DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/5 SATIŞ - TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri; Denizli İl, Pamukkale İlçe, Kocadere Mahalle, 232 Ada, 9 Parselde kayıtlı tarla nitelikli taşınmaz.Kıymeti : 16.850.000,00 TL KDV : %10 Yüzölçümü : 15.866,45 m2 İmar Durumu : İnşaat tarzı tapuda tarla vasfıyla kayıtlı, sulu tarım arazisidir. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışındadır. Zeminde kapama nar bahçesi olarak kullanılmaktadır.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 14:59 - Bitiş Tarih ve Saati: 27/05/2025 - 14:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/06/2025 - 14:59 - Bitiş Tarih ve Saati: 27/06/2025 - 14:59

19/04/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.