Örnek No:55*

T.C. DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/51 SATIŞTAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/51 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

1 No'lu Taşınmazın Özellikleri;Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Çakmak Mahalle, 505 Ada, 4 Parsel Yüzölçümü : 400 m2 Kıymeti : 4.700.000,00 TL KDV: %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 12:09 - Bitiş Tarih ve Saati: 03/02/2026 - 12:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 12:09 - Bitiş Tarih ve Saati: 03/03/2026 - 12:09

2 No'lu Taşınmazın Özellikleri;Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Çakmak Mahalle, 505 Ada, 9 Parsel Yüzölçümü : 400 m2 Kıymeti : 4.700.000,00 TL KDV: %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 13:52 - Bitiş Tarih ve Saati: 03/02/2026 - 13:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 13:52 - Bitiş Tarih ve Saati: 03/03/2026 - 13:52

3 No'lu Taşınmazın Özellikleri;Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Çakmak Mahalle, 554 Ada, 5 Parsel Yüzölçümü : 597 m2 Kıymeti : 7.000.000,00 TL KDV : %10

TÜM TAŞINMAZLAR İÇİN İMAR DURUMU: Konut Alanı, 2 kat, Ayrık Nizam,Taks-Kaks-Emsal: 0,30/0,60/- Bina Yüksekliği: İmar Yön. 28. madde, Bina Derinliği: Kroki, Ön Bahçe Mesafesi: 5,00 metre, Komşu Mesafeler: 3,00 metre, Arka Bahçe Mesafesi: İmar Yön. 23. madde

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 14:59 - Bitiş Tarih ve Saati: 03/02/2026 - 14:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 14:59 - Bitiş Tarih ve Saati: 03/03/2026 - 14:59

21/12/2025