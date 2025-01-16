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        T.C. DENİZLİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 17.01.2025 - 00:00
        T.C.
        DENİZLİ
        1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        2024/22 SATIŞ
        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Aşağıda belirtilen taşınmazlar satışa çıkarılmış olup ayrıntılı görsellerine, artırma şartlarına ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/22 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.


        1.TAŞINMAZIN
        Özellikleri: Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Hacıeyüplü Mahalle, Asar Mevkii, 347 Parselde kayıtlı taşınmaz, 7.100m2 yüzölçümlü, tapuda tarla vasıflıdır. Boş haldedir. Kıymeti:30.629.400,00TL - KDV:%10


        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2025 - 10:07 - Bitiş Tarih ve Saati: 25/03/2025 - 10:07
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2025 - 10:07 - Bitiş Tarih ve Saati: 25/04/2025 - 10:07

        2.TAŞINMAZIN
        Özellikleri: Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Şemikler Mahalle, Kediboğan Mevkii, 519 Parselde kayıtlı taşınmaz, 5.240m2 yüzölçümlü tapuda tarla vasıflıdır.Boş haldedir. Kıymeti:20.090.160,00TL - KDV:%10


        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2025 - 11:08 - Bitiş Tarih ve Saati: 25/03/2025 - 11:08
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2025 - 11:08 - Bitiş Tarih ve Saati: 25/04/2025 - 11:08

        3.TAŞINMAZIN
        Özellikleri: Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Şemikler Mahalle, Taşköprü Mevkii, 589 Parselde kayıtlı taşınmaz, 3.720m2 yüzölçümlü, tapuda tarla vasıflıdır. Boş haldedir. Kıymeti: 14.262.480,00TL - KDV:%10


        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2025 - 12:10 - Bitiş Tarih ve Saati: 25/03/2025 - 12:10
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2025 - 12:10 - Bitiş Tarih ve Saati: 25/04/2025 - 12:10

        4.TAŞINMAZIN
        Özellikleri: Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Şemikler Mahalle, Taşköprü Mevkii, 576 Parselde kayıtlı taşınmaz, 900m2 yüzölçümlü, tapuda tarla vasıflıdır. Boş haldedir. Kıymeti:3.623.130,00TL - KDV:%10


        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2025 - 13:38 - Bitiş Tarih ve Saati: 25/03/2025 - 13:38
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2025 - 13:38 - Bitiş Tarih ve Saati: 25/04/2025 - 13:38

        Satış Memuru 1029785

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02157452