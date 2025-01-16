T.C.

DENİZLİ

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/22 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Aşağıda belirtilen taşınmazlar satışa çıkarılmış olup ayrıntılı görsellerine, artırma şartlarına ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/22 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



1.TAŞINMAZIN

Özellikleri: Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Hacıeyüplü Mahalle, Asar Mevkii, 347 Parselde kayıtlı taşınmaz, 7.100m2 yüzölçümlü, tapuda tarla vasıflıdır. Boş haldedir. Kıymeti:30.629.400,00TL - KDV:%10



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2025 - 10:07 - Bitiş Tarih ve Saati: 25/03/2025 - 10:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2025 - 10:07 - Bitiş Tarih ve Saati: 25/04/2025 - 10:07

2.TAŞINMAZIN

Özellikleri: Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Şemikler Mahalle, Kediboğan Mevkii, 519 Parselde kayıtlı taşınmaz, 5.240m2 yüzölçümlü tapuda tarla vasıflıdır.Boş haldedir. Kıymeti:20.090.160,00TL - KDV:%10



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2025 - 11:08 - Bitiş Tarih ve Saati: 25/03/2025 - 11:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2025 - 11:08 - Bitiş Tarih ve Saati: 25/04/2025 - 11:08

3.TAŞINMAZIN

Özellikleri: Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Şemikler Mahalle, Taşköprü Mevkii, 589 Parselde kayıtlı taşınmaz, 3.720m2 yüzölçümlü, tapuda tarla vasıflıdır. Boş haldedir. Kıymeti: 14.262.480,00TL - KDV:%10



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2025 - 12:10 - Bitiş Tarih ve Saati: 25/03/2025 - 12:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2025 - 12:10 - Bitiş Tarih ve Saati: 25/04/2025 - 12:10

4.TAŞINMAZIN

Özellikleri: Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Şemikler Mahalle, Taşköprü Mevkii, 576 Parselde kayıtlı taşınmaz, 900m2 yüzölçümlü, tapuda tarla vasıflıdır. Boş haldedir. Kıymeti:3.623.130,00TL - KDV:%10



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2025 - 13:38 - Bitiş Tarih ve Saati: 25/03/2025 - 13:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2025 - 13:38 - Bitiş Tarih ve Saati: 25/04/2025 - 13:38

Satış Memuru 1029785