Örnek No:55*

T.C.

DİDİM(YENİHİSAR)

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/47 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/47 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın ili, Didim ilçesi, Mavişehir mahalle KovelaMevkiindekain 4933 ada, 16 parselde kayıtlı 195,15m2 arsa üzerinde konumlu tapuda "ARSA" mevcutta Zemin+normal kattanoluşan 2 adet ayrı girişli taşınmaz Satışa arz edilmiştir. Didim Belediyesi imar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan şifahibilgide 1/1000 ölçekli A-2 katkonut imar planında kaldığı bilgisi alınmıştır. Belediyede yapılmış harici araştırmada 10.09.2001 tarihli 402 sayılı Yapı Ruhsatınınbulunduğu taşınmaz takriben 25 yıllık olduğu. Toplu taşıma araçları ve özel araçlarla ulaşımın sağlanabileceği bölgede konumludur. Bölge belediye ve altyapı hizmetlerinden tam olarakyararlanabilmektedir. Konu taşınmazın kat irtifaklı mimari projesi incelendiğinde;Zeminkatta;1 salon ,1mutfak, 1 wc,1 antre 2 oda, 1 teras alanı olmak üzere 58m2 kullanıma sahiptir. Birinci Katta; 1 salon ,1mutfak, 1 wc,1antre 2 oda, 1 teras alanı olmak üzere 58m2 kullanıma ,zemin+1. Kat olmak üzere toplam 116 m2 kullanım alanına sahiptir. Taşınmaza dışarıdan yapılan tespitle ; dış cephesi dış cephe boyası ile boyalı, teras korkulukları demir doğramadan, zemin kat pencere ve balkon kapı üstleri demir kepenktenimal edildiği görülmüştür. Keşif esnasında taşınmaz kapalı olduğundan içine girilememiş bu nedenle içindeki durum tespit edilememiştir. Katılımcıların bu durumu dikkate almaları ile diğer hususlar kıymet taktiri raporunda mevcuttur.Katılımcılar tarafından bakılması.

Adresi : Mavişehir mahallesi 4933 ada 16 parsel Sedefkoy Sitesi 3106sokak No.7/A DİDİM

Yüzölçümü : 195,15 m2

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 7.030.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 10:45

Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 10:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:45

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 10:45

03/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.