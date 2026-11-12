T.C.

EDREMİT

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2025/384 Esas

SANIK : Hurşit AKAR- Mehmet ve Gülseren oğlu, 31/08/1989 dğ.lu

Gaziantep Nizip nüf.kay.

SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik

SUÇ TARİHİ : 09/02/2023

UYGULANAN KANUN MADDESİ : 5237 Sayılı TCK'nın 204/1, 53/1-2-3, 58/6

VERİLEN CEZA : 2 Yıl Hapis Cezası

KARAR TARİHİ : 11/06/2026

Yukarıda kimliği yazılı sanığa ait bilinen ve tespit edilen tüm adreslerine tebligat çıkarılmasına rağmen tebligat yapmanın mümkün olmadığı tespit edilmiş olduğundan, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28-31.maddeleri gereğince bu hüküm özetinin sanığa gazete ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden iki hafta sonra kararın kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.