T.C.EDREMİT 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Giriş: 12 Kasım 2026 - 23:50
T.C.
EDREMİT
2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
EDREMİT
2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2025/384 Esas
SANIK : Hurşit AKAR- Mehmet ve Gülseren oğlu, 31/08/1989 dğ.lu
Gaziantep Nizip nüf.kay.
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik
SUÇ TARİHİ : 09/02/2023
UYGULANAN KANUN MADDESİ : 5237 Sayılı TCK'nın 204/1, 53/1-2-3, 58/6
VERİLEN CEZA : 2 Yıl Hapis Cezası
KARAR TARİHİ : 11/06/2026
Yukarıda kimliği yazılı sanığa ait bilinen ve tespit edilen tüm adreslerine tebligat çıkarılmasına rağmen tebligat yapmanın mümkün olmadığı tespit edilmiş olduğundan, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28-31.maddeleri gereğince bu hüküm özetinin sanığa gazete ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden iki hafta sonra kararın kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.