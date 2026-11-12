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        T.C.EDREMİT 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 23:50
        T.C.
        EDREMİT
        2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        DOSYA NO : 2025/384 Esas
        SANIK : Hurşit AKAR- Mehmet ve Gülseren oğlu, 31/08/1989 dğ.lu
        Gaziantep Nizip nüf.kay.
        SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik
        SUÇ TARİHİ : 09/02/2023
        UYGULANAN KANUN MADDESİ : 5237 Sayılı TCK'nın 204/1, 53/1-2-3, 58/6
        VERİLEN CEZA : 2 Yıl Hapis Cezası
        KARAR TARİHİ : 11/06/2026

        Yukarıda kimliği yazılı sanığa ait bilinen ve tespit edilen tüm adreslerine tebligat çıkarılmasına rağmen tebligat yapmanın mümkün olmadığı tespit edilmiş olduğundan, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28-31.maddeleri gereğince bu hüküm özetinin sanığa gazete ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden iki hafta sonra kararın kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02593121