Örnek No:55*

T.C.

FERİZLİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/9 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli Ferizli İlçesi Değirmencik Mah.Köyiçi Mevkii 421 Ada22 Parsel Ferizli / SAKARYA

Yüzölçümü : 1.369,03 m2 İmar Durumu : e satış ilanda mevcuttur.

Kıymeti : 13.257.482,00 TLKDV Oranı : %61,13'ünden %10 , %32,33'ünden %20, %6,54'ünden %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 13:53

Bitiş Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 13:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 13:53

Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 13:53

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.