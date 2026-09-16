T.C.FERİZLİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2026/9 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli Ferizli İlçesi Değirmencik Mah.Köyiçi Mevkii 421 Ada22 Parsel Ferizli / SAKARYA
Yüzölçümü : 1.369,03 m2 İmar Durumu : e satış ilanda mevcuttur.
Kıymeti : 13.257.482,00 TLKDV Oranı : %61,13'ünden %10 , %32,33'ünden %20, %6,54'ünden %1
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 13:53
Bitiş Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 13:53
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 13:53
Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 13:53
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.