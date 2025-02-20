T.C.

GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

2020/7 İFLAS

17/02/2025

GAZİANTEP İCRA ve İFLAS DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İFLASIN KAPATILMASINA İLİŞKİN İLAN



MÜFLİS : 1- ADİL ASLANYÜREK, 26666541152 TC Nolu,

Batıkent Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:30B İç Kapı No:4 Şehitkamil/G.ANTEP

MÜFLİS : 2- ADİL ASLANYÜREK - ONUR YUMURTA VE TAVUK TİCARETİ, 0900074421Vergi Nolu,

Nizip Yolu Üzeri 18. Km. Günbulur Köyü Şehitkamil/G.ANTEP



Yukarıda belirtilen müflisler hakkında verilmiş olan iflasın Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2025/20 Esas, 2025/118 Karar ve 13/02/2025 tarihli sayılı ilamı ile İcra ve İflas Kanunu'nun 254. maddesine göre KAPATILMASINA karar verilmiştir.

İflasın kapatılmasına ilişkin ilam incelenmek üzere dosyada hazır bulundurulmakta olduğu ilanen tebliğ olunur.