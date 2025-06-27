T.C. GEMLİK 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



DOSYA NO : 2025/87 Esas

KARAR NO : 2025/113

İLAN



SANIK : ASIM DURSUN ARGENÇ, ASIM ve SEVİM oğlu, 01/11/2005 KADIKÖY doğumlu, mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.



SUÇ TARİHİ : 26/01/2025

KARAR TARİHİ : 04/03/2025



Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/03/20235 tarihli ilamı ile TCK. 141/1maddesi gereğince 1 yıl 3 Ay hapis cezası ile cezalandırılan ASIM DURSUN ERGENÇ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince ilan metninin Basın İlan Kurumu Aracılığıyla yurt genelinde traji yüksek Gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlân Kurumu İlan Portalında TEBLİĞİNE,

2-İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı , bu tarihten itibaren iki haftalık yasal süresi içinde Mahkumiyet hükmü yönünden Bursa Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusunda bulunulmadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı hususu İLAN OLUNUR.