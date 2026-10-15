Örnek No:55*

T.C.

GÖLCÜK

1.(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/26 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/26 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, A.ULAŞLI Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 101 Ada, 9 Parsel, 306 m2 Arazi Üzerinde Bulunan İki Katlı Ev ve Bahçe Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Aşağı Ulaşlı Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 306 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam, 3 Kat, TAKS= 0.40 ve KAKS= 1.20 olmak üzere Konut alanında kalmakta ve yola terki bulunmaktadır

Kıymeti : 5.896.800,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 10:18

Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 10:18 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 10:18

Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 10:18

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, A.ULAŞLI Mahalle/Köy, Hamala Mevkii, 237 Ada, 13 Parsel, Bahçe Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Aşağı Ulaşlı Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 316,14 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam, 3 Kat, TAKS= 0.40 ve KAKS= 1.20 olmak üzere Konut alanında kalmakta ve yola terki bulunmaktadır. Tapu kaydında Askeri Yasak Ve Güvenlik Bölgesiiçerisindekalmaktadır Şerhi Vardır

Kıymeti : 2.845.260,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 11:19

Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 11:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 11:19

Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 11:19

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ULAŞLI YALI Mahalle/Köy, Aşağıbahçeler Mevkii, 1165 Ada, 5 Parsel, Bahçe Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Ulaşlı Yalı Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 2.968,07 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25 000 ölçekli Nazım imar planında Diğer Tarım Alanı(1961 m²)ve Orman Alanında (114) ve fonksiyonsuz alanda (893.07 m²) kalmaktadır.

Kıymeti : 10.388.245,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 12:21

Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 12:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 12:21

Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 12:21

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ULAŞLI YALI Mahalle/Köy, Kavlanga Mevkii, 1183 Ada, 18 Parsel, Bahçe Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Ulaşlı Yalı Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 2.931,01 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25 000 ölçekli Nazım imar planında Diğer Tarım Alanı (2815 m²) ve Orman Alanında kalmaktadır

Kıymeti : 8.793.030,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 13:37

Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 13:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 13:37

Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 13:37

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ULAŞLI YAVUZ SULTAN SELİM Mahalle/Köy, Konca Mevkii, 1202 Ada, 6 Parsel, Zeytinlik Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 5.734,39 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25 000 ölçekli Nazım imar planında Diğer Tarım Alanı (5.672 m²) ve Mevcut Konut Alanında (62 m²) kalmaktadır

Kıymeti : 20.070.365,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 14:38

Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 14:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 14:38

Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 14:38

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ULAŞLI YAVUZ SULTAN SELİM Mahalle/Köy, Tepetarla Mevkii, 1209 Ada, 6 Parsel, Bağ Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 4.265,06 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1 000 ölçekli Uygulama imar planında, Mevcut Konut Alanında (4.265 06 m²) kalmaktadır. TAKS:0.15 KASK:0.30A-2 kat yapılaşma şartlarına sahiptir. Taşınmazın bir kısmı yolda, bir kısmı yeşil alanda ve bir kısmı da teknik alanda (Su Deposu) kalmaktadır. Taşınmaz imar uygulaması görememiş kadastral parsel konumundadır. Parsel 18. Madde İmar Uygulaması görmemiş olup, %45 e kadar DOP kesintisi yapılabilecektir.

Kıymeti : 12.795.180,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 10:34

Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 10:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 10:34

Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 10:34

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ULAŞLI YAVUZ SULTAN SELİM Mahalle/Köy, Karşıkestanelik Mevkii, 1212 Ada, 6 Parsel, Kestanelik Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Aşağı Ulaşlı Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 2.743,20 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25 000 ölçekli Nazım imar planında Diğer Tarım Alanı (211 m²)ve Orman Alanında (2.532 m²)kalmaktadır

Kıymeti : 5.486.400,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 11:35

Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 11:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 11:35

Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 11:35

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, A.ULAŞLI Mahalle/Köy, 183 Ada, 6 Parsel, Arsa Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi A.Ulaşlı Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 1.496,81 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında Ayrık Nizam, 2 Kat, TAKS=0.25 ve KAKS=0.50 olmak üzere Konut alanında kalmaktadır

Kıymeti : 3.742.025,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 13:38

Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 13:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 13:38

Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 13:38

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ULAŞLI YALI Mahalle/Köy, Kıscak Mevkii, 1161 Ada, 32 Parsel, Zeytinlik Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Ulaşlı Yalı Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 1.007,94 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Doğal Karakteri Korunacak Alanda bulunmakta olup, Askeri güvenlik sınırında kalmaktadır

Kıymeti : 2.015.880,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 14:39

Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 14:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 14:39

Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 14:39

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ULAŞLI YALI Mahalle/Köy, Kıscak Mevkii, 1161 Ada, 34 Parsel, Bahçe Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Ulaşlı Yalı Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 1.422,21 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı1/1000 ölçekli uygulama imar planında Doğal Karakteri Korunacak Alanda bulunmakta olup, Askeri güvenlik sınırında kalmaktadır

Kıymeti : 2.844.420,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 10:12

Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 10:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 10:12

Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 10:12

11 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ULAŞLI YALI Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 1166 Ada, 6 Parsel, Bahçe Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Ulaşlı Yalı Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 623,51 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planında Diğer Tarım Alanında kalmaktadır

Kıymeti : 405.281,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 11:13

Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 11:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 11:13

Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 11:13

12 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ULAŞLI YALI Mahalle/Köy, Aşağıbahçeler Mevkii, 1172 Ada, 2 Parsel, Üzerinde Bir Adet Bina Bulunan Bahçe Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Ulaşlı Yalı Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 1.337,79 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planında Diğer Tarım Alanında bulunmakta olup, bir kısmı yapı yasaklı alanda kalmaktadır

Kıymeti : 1.091.323,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 12:14

Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 12:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 12:14

Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 12:14

13 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ULAŞLI YALI Mahalle/Köy, Yukarıbahçeler Mevkii, 1178 Ada, 3 Parsel, Bahçe Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Ulaşlı Yalı Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 8.115,95 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planında Diğer Tarım Alanında kalmaktadır

Kıymeti : 3.652.177,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 13:34

Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 13:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 13:34

Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 13:34

14 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ULAŞLI YALI Mahalle/Köy, Yukarıbahçeler Mevkii, 1178 Ada, 4 Parsel, Kestanelik Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Ulaşlı Yalı Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 9.248,38 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planında Diğer Tarım Alanında kalmaktadır

Kıymeti : 4.161.771,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 14:35

Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 14:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 14:35

Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 14:35

15 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ULAŞLI YAVUZ SULTAN SELİM Mahalle/Köy, Tepetarla Mevkii, 1205 Ada, 24 Parsel, Bahçe Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 4.711,80 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planında Diğer Tarım Alanında ve Orman Alanında kalmaktadır

Kıymeti : 1.177.950,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 10:26

Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 10:26 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 10:26

Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 10:26

16 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ULAŞLI YAVUZ SULTAN SELİM Mahalle/Köy, Kocabahçeler Mevkii, 1205 Ada, 31 Parsel, Kestanelik Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 672,97 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planında Orman Alanında kalmaktadır

Kıymeti : 168.242,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 11:27

Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 11:27 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 11:27

Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 11:27

17 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ULAŞLI YAVUZ SULTAN SELİM Mahalle/Köy, Tepetarla Mevkii, 1211 Ada, 12 Parsel, Bahçe Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 512,59 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planında Diğer Tarım Alanında bulunmakta olup bir kısmı yolda kalmaktadır

Kıymeti : 230.665,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 12:28

Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 12:28 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 12:28

Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 12:28

18 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ULAŞLI YAVUZ SULTAN SELİM Mahalle/Köy, Karşıkestanelik Mevkii, 1212 Ada, 9 Parsel, Kestanelik Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 820,59 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planında Orman Alanında kalmaktadır

Kıymeti : 205.147,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 13:39

Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 13:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 13:39

Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 13:39

12/10/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.