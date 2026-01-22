T.C. GÖLCÜK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/59 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/59 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HASANEYİN Mahalle/Köy, Pınarbaşı Mevkii, 113 Ada, 8 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Hasaneyn Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 2.355,12 m2
İmar Durumu : Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planında Kırsal Konut Alanında kalmaktadır
Kıymeti : 6.123.312,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 10:23
Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 10:23
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 10:23
Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 10:23
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HASANEYİN Mahalle/Köy, Soğuksu Mevkii, 121 Ada, 13 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Hasaneyn Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 7.681,99 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planında Diğer Tarım Alanında kalmaktadır
Kıymeti : 6.145.592,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 11:26
Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 11:26
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 11:26
Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 11:26
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HASANEYİN Mahalle/Köy, Karagöbek Mevkii, 126 Ada, 26 Parsel, Bağ Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Hasaneyn Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 5.798,49 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planında Kırsal Konut Alanındakalmaktadır
Kıymeti : 6.983.338,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 12:27
Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 12:27
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 12:27
Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 12:27
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HASANEYİN Mahalle/Köy, Pınarbaşı Mevkii, 113 Ada, 7 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Hasaneyn MahallesiGölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 3.566,87 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planında Kırsal Konut Alanındakalmaktadır
Kıymeti : 8.917.175,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2026 - 10:14
Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 10:14
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 10:14
Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 10:14
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HASANEYİN Mahalle/Köy, Soğuksu Mevkii, 120 Ada, 3 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Hasaneyn Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 7.496,73 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planında Diğer Tarım Alanında kalmaktadır
Kıymeti : 4.498.038,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2026 - 11:16
Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 11:16
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 11:16
Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 11:16
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HASANEYİN Mahalle/Köy, Karagöbek Mevkii, 126 Ada, 24 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Hasaneyn Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 7.457,80 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planında Kırsal Konut Alanındakalmaktadır
Kıymeti : 7.457.800,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2026 - 12:17
Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 12:17
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 12:17
Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 12:17
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HASANEYİN Mahalle/Köy, Köyyanı Mevkii, 115 Ada, 3 Parsel, Üzerinde 1 Adet 2,5 Katlı Bina ve 1 Adet Kamelya (Seren) Bulunan Bahçe Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Hasaneyn Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 3.238,78 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planında Kırsal Konut Alanında kalmaktadır
Kıymeti : 6.920.425,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 10:29
Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 10:29
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 10:29
Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 10:29
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HASANEYİN Mahalle/Köy, Kopukcivaı Mevkii, 122 Ada, 22 Parsel, Tarla Vasfınd Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Hasaneyn Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 1.952,87 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planında Diğer Tarım Alanında kalmaktadır
Kıymeti : 1.757.583,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 11:31
Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 11:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 11:31
Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 11:31
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HASANEYİN Mahalle/Köy, Kopukcivarı Mevkii, 122 Ada, 26 Parsel, Tarla Vasfın Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Hasaneyn Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 7.469,49 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planında Diğer Tarım Alanında kalmaktadır
Kıymeti : 5.602.117,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 13:42
Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 13:42
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 13:42
Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 13:42
19/01/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.