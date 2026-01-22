Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. GÖLCÜK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 23.01.2026 - 00:00
        Örnek No:55*
        T.C. GÖLCÜK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        2024/59 SATIŞ
        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/59 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HASANEYİN Mahalle/Köy, Pınarbaşı Mevkii, 113 Ada, 8 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz
        Adresi : Gölcük İlçesi Hasaneyn Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
        Yüzölçümü : 2.355,12 m2
        İmar Durumu : Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planında Kırsal Konut Alanında kalmaktadır
        Kıymeti : 6.123.312,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 10:23
        Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 10:23
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 10:23
        Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 10:23

        2 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HASANEYİN Mahalle/Köy, Soğuksu Mevkii, 121 Ada, 13 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz
        Adresi : Gölcük İlçesi Hasaneyn Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
        Yüzölçümü : 7.681,99 m2
        İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planında Diğer Tarım Alanında kalmaktadır
        Kıymeti : 6.145.592,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 11:26
        Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 11:26
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 11:26
        Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 11:26

        3 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HASANEYİN Mahalle/Köy, Karagöbek Mevkii, 126 Ada, 26 Parsel, Bağ Vasfında Taşınmaz
        Adresi : Gölcük İlçesi Hasaneyn Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
        Yüzölçümü : 5.798,49 m2
        İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planında Kırsal Konut Alanındakalmaktadır
        Kıymeti : 6.983.338,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 12:27
        Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 12:27
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 12:27
        Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 12:27

        4 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HASANEYİN Mahalle/Köy, Pınarbaşı Mevkii, 113 Ada, 7 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz
        Adresi : Gölcük İlçesi Hasaneyn MahallesiGölcük / KOCAELİ
        Yüzölçümü : 3.566,87 m2
        İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planında Kırsal Konut Alanındakalmaktadır
        Kıymeti : 8.917.175,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2026 - 10:14
        Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 10:14
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 10:14
        Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 10:14

        5 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HASANEYİN Mahalle/Köy, Soğuksu Mevkii, 120 Ada, 3 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz
        Adresi : Gölcük İlçesi Hasaneyn Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
        Yüzölçümü : 7.496,73 m2
        İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planında Diğer Tarım Alanında kalmaktadır
        Kıymeti : 4.498.038,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2026 - 11:16
        Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 11:16
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 11:16
        Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 11:16

        6 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HASANEYİN Mahalle/Köy, Karagöbek Mevkii, 126 Ada, 24 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz
        Adresi : Gölcük İlçesi Hasaneyn Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
        Yüzölçümü : 7.457,80 m2
        İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planında Kırsal Konut Alanındakalmaktadır
        Kıymeti : 7.457.800,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2026 - 12:17
        Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 12:17
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 12:17
        Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 12:17

        7 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HASANEYİN Mahalle/Köy, Köyyanı Mevkii, 115 Ada, 3 Parsel, Üzerinde 1 Adet 2,5 Katlı Bina ve 1 Adet Kamelya (Seren) Bulunan Bahçe Vasfında Taşınmaz
        Adresi : Gölcük İlçesi Hasaneyn Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
        Yüzölçümü : 3.238,78 m2
        İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planında Kırsal Konut Alanında kalmaktadır
        Kıymeti : 6.920.425,50 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 10:29
        Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 10:29
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 10:29
        Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 10:29

        8 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HASANEYİN Mahalle/Köy, Kopukcivaı Mevkii, 122 Ada, 22 Parsel, Tarla Vasfınd Taşınmaz
        Adresi : Gölcük İlçesi Hasaneyn Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
        Yüzölçümü : 1.952,87 m2
        İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planında Diğer Tarım Alanında kalmaktadır
        Kıymeti : 1.757.583,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler:Gölcük / KOCAELİ
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 11:31
        Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 11:31
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 11:31
        Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 11:31

        9 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HASANEYİN Mahalle/Köy, Kopukcivarı Mevkii, 122 Ada, 26 Parsel, Tarla Vasfın Taşınmaz
        Adresi : Gölcük İlçesi Hasaneyn Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
        Yüzölçümü : 7.469,49 m2
        İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planında Diğer Tarım Alanında kalmaktadır
        Kıymeti : 5.602.117,50 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler:Gölcük / KOCAELİ
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 13:42
        Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 13:42
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 13:42
        Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 13:42

        19/01/2026

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

