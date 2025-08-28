Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. GÜLNAR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 29.08.2025 - 00:00

        Örnek No:55*

        T.C.
        GÜLNAR
        (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
        2025/18 SATIŞ
        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/18 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:


        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Mersin İl, Gülnar İlçe, AKOVA Mahalle/Köy, BARAKBUCAĞI Mevkii, 149 Ada, 13 Parsel,Parsel halihazırda sulanmayan kuru tarım arazisidir. Parselin kadastro yolu cephesi bulunmaktadır.Parsel mahalle merkezinde bulunmakla birlikte etrafında yapılaşma bulunup, Gülnar Belediyesi imar planı dışında kalmaktadır. Parsel, tapu kaydında ?Kargir Ev Tarla? vasfında olup zeminde; yapı ve muhtelif tür ve sayıda meyve ağaçları bulunan bahçedir.
        Adresi : Mersin İli Gülnar İlçesi Akova Mah. Barakbucağı Mevki Silifke / MERSİN
        Yüzölçümü : 3.052,72 m2
        Arsa Payı : TAM
        İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı HAYIR
        Kıymeti : 1.113.852,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler:
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2025 - 13:52
        Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2025 - 13:52
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2025 - 13:52
        Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2025 - 13:52

        26/08/2025


        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02284725