Örnek No:55*

T.C.

HARRAN

İCRA DAİRESİ



2026/426 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/426 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



TAŞINMAZIN

Özellikleri : Şanlıurfa İl, Harran İlçe, GAZLIKUYU Mahalle, 237 Ada, 1 Parsel...

Adresi : Gazlıkuyu Mahallesi 237 Ada 1 Parsel Harran / ŞANLIURFA

Yüzölçümü : 63.348,87 m2

İmar Durumu : Harran Belediye Başkanlığı'nın cevabi yazısına göre "Şanlıurfa İli, Harran İlçesi, Gazlıkuyu Mahallesi, 237 ada 1 nolu parsel taşınmaz ile ilgili istenilen bilgilere ilişkin; söz konusu parsel taşınmaz 1/1000 ve 1/5000'lik Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı dışında, Tarla vasıflı olup İmar durumu yoktur. " şeklinde belirtilmiştir.

Kıymeti : 24.759.667,50 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 3083/6. Md. göre kısıtlanma belirtmesi tesisi ve Diğer (Konusu: Parsel Büyükova Koruma Alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz beyanları mevcuttur. Diğerleri tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 11:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 11:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 11:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 11:50

13/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.