T.C.

HENDEK

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN



ESAS NO : 2024/219 Esas



Aleyhinize açılan Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescili davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce hakkınızda yapılan adres araştırması sonucunda tebliğe ilişkin açık adresiniz tespit edilememiş olup dava dilekçesi, tensip zaptı ve bilirkişi raporlarınınilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davanın konusu; Sakarya İli Hendek İlçesi Kazımiye Mahallesi 146 ada 1 parsel sayılı taşınmazdan 222,84 m2'lik geçici irtifak hakkı, 174 m2 daimi irtifak hakkınıntesciline ilişkindir.

Dava dilekçesine karşı cevap ve delillerinizi bildirme süreniz 2 haftadır. Bilirkişi ek raporunda toplam kamulaştırma bedeli 42.336,80 TL olarak tespit edilmiştir. Bilirkişi raporuna itiraz sürenizin 2 hafta olduğu ilanen tebliğ olunur.

DAVACI : BOTAŞ A.Ş.

DAHİLİ DAVALI : SUAFİYE DİN 63******566