T.C.İDİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C.

İDİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/109 Esas

DAVALI : ABDULHALİM ÇİÇEK -T.C Kimlik No: 57604298876, İbrahim ve Güli oğlu. 01/01/1959 doğumlu.

Davacı Abdullah TANIŞ tarafından aleyhinize açılan Tapu Kaydında Düzeltim (Yüz Ölçümü Düzeltilmesi) davasının yapılan yargılamasında; Mahkemece mernis adresinizde belirtilen yurt dışı adresinize davacı dilekçesi ekli davetiye çıkarılmış olup, adı geçenin o adreste bulunmadığı/ikamet etmediği veya postanedeki bekleme süresi boyunca teslim alınmadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dava dilekçesine tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap vermeniz ve varsa ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermeniz çok zor yahut imkansız olduğu takdirde yine 2 hafta içinde mahkemeye başvurmanız halinde bir defaya mahsus olmak ve 1 ayı geçmemek üzere ek bir süre verilebileceği, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur. HMK.122,127,128