T.C. İNEGÖL 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2024/873 Esas

18.12.2025



İLAN

T.C. İNEGÖL 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/873 Esas

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize ve yurt dışı adresinize dava dilekçesi, tensip zaptı, duruşma gün ve saatinin tebliği için gönderilen tebligatlar yapılamadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. DAVALI: CANER YÜCE - 18145672150 TC nolu, İrfan ve Seher oğlu, 07/10/1991 doğumlu.

Tebliğ Olunacak Evrakın Muhteviyatı Hülasası : Dava Dilekçesi, Tensip Zaptı, Duruşma Gün ve Saati.

1-Dava konusu, Bursa İli, İnegöl İlçesi, Eymir Mah. 103 Ada/ 218 Parsel, Bursa İli, İnegöl İlçesi, Eymir Mah. 101 Ada/ 96 Parsel, Bursa İli, İnegöl İlçesi, Eymir Mah. 106 Ada/ 83 Parsel, Bursa İli, İnegöl İlçesi, Eymir Mah. 111 Ada/ 36 Parsel, Bursa İli, İnegöl İlçesi, Eymir Mah. 103 Ada/ 66 Parsel, Bursa İli, İnegöl İlçesi, Eymir Mah. 103 Ada/ 97 Parsel'de kayıtlı taşınmazların mümkünse aynen taksimine, aksi halde ortaklığın satış yolu ile giderilmesine ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin hissedarlar tarafından payları oranında karşılanmasına karar verilmesinin talep edildiği;

2-Duruşmanın 14/01/2026 günü saat 10:10'da yapılacağı,

3-Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 122 ve 127. maddeleri gereği dava dilekçesinin ilanen tebliğinden itibaren 2 haftalıksüre içinde davaya cevapların, usulü itirazlar ve delillerin mahkemeye ibraz edilebileceği, iki haftalık sürede cevap dilekçesi ibraz edilmez ise davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, Tensip Zaptı ve Duruşma Günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.