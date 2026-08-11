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        T.C.İSKENDERUN 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 23:50
        T.C.
        İSKENDERUN
        1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        27.07.2026

        Sayı :2025/2 Esas

        İLAN


        Mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;
        Dava konusu Hatay İli, Arsuz İlçesi, Tatarlı Mahallesi, 3252 Ada, 1 nolu parsel sayılı taşınmaz üzerinde, TMK'nın 713/4 maddesi gereğince itirazları olanların, itirazlarını bildirmek ve bir hak iddia edenlerin ilan tarihini müteakip üç ay içerisinde mahkememizin 2025/2 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02528402