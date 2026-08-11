T.C.

İSKENDERUN

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

27.07.2026

Sayı :2025/2 Esas

İLAN



Mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Dava konusu Hatay İli, Arsuz İlçesi, Tatarlı Mahallesi, 3252 Ada, 1 nolu parsel sayılı taşınmaz üzerinde, TMK'nın 713/4 maddesi gereğince itirazları olanların, itirazlarını bildirmek ve bir hak iddia edenlerin ilan tarihini müteakip üç ay içerisinde mahkememizin 2025/2 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur.