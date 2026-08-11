T.C.İSKENDERUN 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 11 Ağustos 2026 - 23:50
T.C.
İSKENDERUN
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İSKENDERUN
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
27.07.2026
Sayı :2025/2 Esas
İLAN
Mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;
Dava konusu Hatay İli, Arsuz İlçesi, Tatarlı Mahallesi, 3252 Ada, 1 nolu parsel sayılı taşınmaz üzerinde, TMK'nın 713/4 maddesi gereğince itirazları olanların, itirazlarını bildirmek ve bir hak iddia edenlerin ilan tarihini müteakip üç ay içerisinde mahkememizin 2025/2 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur.