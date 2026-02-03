Habertürk
        T.C. İSTANBUL 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 04.02.2026 - 00:00
        ESAS NO: 2023/38 Esas
        Konu: İlan

        26/01/2026


        Davacı MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ile davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle (TMK 366)) davası nedeniyle;
        ALİ KALYONCU (TC NO 19694283484), MEDEHE TÜRK ( TC NO 30878129480), MELEK KÖMÜR (TC NO 43558122190), RUKİYE SOLMAZ (TC NO 43534122992), SALİH GÜLEN (TC NO 43612120346), ŞEYHMUS DİREK (TC NO 21224722912), TURGAY SÖKMEN (TC NO 43417093494), USAME GÜLEN (TC NO 43540122764) ve YALÇIN ERDOĞAN (TC NO 42290031630) 'a çıkartılan tebligatlar iade edildiğinden mahkememiz ara kararı gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dava dilekçesinin tebliğ edilmiş sayılacağına ve dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevap dilekçesi vermeniz, ilk itirazlarınızı bildirmeniz (yetki-iş bölümü-tahkim) süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, ilk itirazların ileri sürülemeyeceği ve HMK'nun 128. Maddesi uyarınca "davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız" ilanen tebliğ olunur. 26/01/2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02392842