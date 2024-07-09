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        T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 10.07.2024 - 00:00
        T.C.
        İSTANBUL
        6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2024/196 Esas

        26/06/2024


        İSTANBUL 6. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN

        GAİBE VE 3. ŞAHISLARA DUYURU


        Davacı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile Davalı , ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
        Dava konusu İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Kemerburgaz mahallesinde kain, 11 pafta, 428 parsel sayılı taşınmazın malın 2/8 hisse maliki "Yakup kızı Emine'ye" dosyamızda yapılan tüm araştırmalara rağmen bulunamadığı nüfus kaydına ulaşılamadığı, sağ olup olmadığı bilinmediği, bilgisi bulunanların mahkememiz 2024/196 Esas sayılı dosyasına bilgi ve belge sunmaları aksi halde adı geçen şahıs hakkında gaipliğine karar verileceği hususu Türk Medeni Kanununun 33/2 maddesi ve 713. maddesi gereğince tüm ilgili kişilere ilanen duyurulur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02058780