T.C.

İSTANBUL

6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/196 Esas

26/06/2024



İSTANBUL 6. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN

GAİBE VE 3. ŞAHISLARA DUYURU



Davacı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile Davalı , ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Kemerburgaz mahallesinde kain, 11 pafta, 428 parsel sayılı taşınmazın malın 2/8 hisse maliki "Yakup kızı Emine'ye" dosyamızda yapılan tüm araştırmalara rağmen bulunamadığı nüfus kaydına ulaşılamadığı, sağ olup olmadığı bilinmediği, bilgisi bulunanların mahkememiz 2024/196 Esas sayılı dosyasına bilgi ve belge sunmaları aksi halde adı geçen şahıs hakkında gaipliğine karar verileceği hususu Türk Medeni Kanununun 33/2 maddesi ve 713. maddesi gereğince tüm ilgili kişilere ilanen duyurulur.