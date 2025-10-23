T.C.

İstanbul Anadolu

10.TÜKETİCİ MAHKEMESİ

Esas No : 2024/56 Esas

İLAN



Davacı , AYGÜL BENAKAY ile Bir kısım davalılar ve sizin aleyhinize görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle;

Davalı Mirasçı Hasan Geriş'e tebliğ imkansızlığı olduğundan bugüne kadar tarafınıza tebligat yapılamamış olup, Gerekçeli Karar Evrakı ve Ek Kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce 20/06/2025 tarihli Gerekçeli Karar ve 12/06/2024 tarihli Ek Karar ile; Dava konusu İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Merdivenköy mah. 3397 ada, 3 parselde bulunan, A1 Blok, 1. Bodrum, 5 nolu ve7 nolu bağımsız bölümün davalı Anka Evim Kadıköy Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına olan tapu kayıtlarının iptaline , davacı adına kayıt ve tesciline, B-Birleşen İstanbul Anadolu 6. Tüketici Mahkemesi 2020/758 E. Sayılı Dosya Yönünden ;Davanın takyidatların kaldırılması talebi yönünden davalı Gönül Kümbül yönünden kabul beyanı nedeniyle diğer davalılar yönünden ise mirasçısı olduğunuz Halit Geriş lehine konulan takyidatların kaldırılması bir kısım davalılar yönünden ise bu talebin reddine kararı verilmiştir.

Gerekçeli Karar Evrakı ve Ek Kararın iş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29 maddeleri gereğince davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.26/09/2025