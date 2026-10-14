T.C. İSTANBUL ANADOLU 14. İCRA DAİRESİ
Giriş: 14 Ekim 2026 - 23:50
Örnek No:54*
T.C.
İSTANBUL ANADOLU
14. İCRA DAİRESİ
2024/816 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/816 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.200.000,00
|1
|Taşıt
|28AH042 Plakalı , 2022 Model , RENAULT Marka , H5HE490D373780 Motor No'lu , VF1RFB00770469905 Şasi N ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 11:18
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 11:18
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 11:18
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 11:18
13/10/2026 (İİK m.114/4)