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        T.C. İSTANBUL ANADOLU 14. İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 23:50

        Örnek No:54*

        T.C.
        İSTANBUL ANADOLU
        14. İCRA DAİRESİ

        2024/816 ESAS


        TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/816 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

        Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
        1.200.000,00 1 Taşıt 28AH042 Plakalı , 2022 Model , RENAULT Marka , H5HE490D373780 Motor No'lu , VF1RFB00770469905 Şasi N ...

        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 11:18
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        Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 11:18
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 11:18
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        Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 11:18

        13/10/2026 (İİK m.114/4)

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02570276