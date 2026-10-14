Örnek No:54*

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

14. İCRA DAİRESİ

2024/816 ESAS



TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/816 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.200.000,00 1 Taşıt 28AH042 Plakalı , 2022 Model , RENAULT Marka , H5HE490D373780 Motor No'lu , VF1RFB00770469905 Şasi N ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 11:18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 11:18 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 11:18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 11:18

13/10/2026 (İİK m.114/4)