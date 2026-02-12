T.C.

İSTANBUL ANADOLU

17.SULH HUKUK MAHKEMESİ

TEREKE TASFİYE MEMURLUĞUNDAN1.EK SIRA CETVELİNİN İLÂNI



DOSYA NO : 2024/1 TEREKE



MURİSİN ADI, SOYADI VE ADRESİ : ŞÜKRÜ ADNAN TERAZİ (53311138320)



Yukarıda kimlik bilgileri yazılı muris terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup kayıt yaptıran alacaklılar ile ilgili olarak alacak ve istihkak iddialarının tahkik ve tetkik işlemi bitmiş, olup İcra ve İflâs Kanununun 206 ve 207 nci maddeleri gereğince düzenlenen alacaklılar sıra cetveli incelemeye hazırdır.

Alacakları kısmen veya tamamen reddedilen alacaklıların, alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazlarını (dava yoluyla) 15 gün içinde İstanbul Anadolu 17.Sulh Hukuk Mahkemesine yalnız sıraya ilişkin itirazlarını ise ilandan itibaren 7 gün içinde şikayet yoluyla yine ayrı bir dava yoluyla İstanbul Anadolu 17.Sulh Hukuk Mahkemesine yapmaları gerektiği hususu İ.İ.K.mad. 166,232,234, 235,236 gereğince ilan ve tebliğ olunur.