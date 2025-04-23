T.C. İSTANBUL ANADOLU 21. İCRA DAİRESİ

2017/3379 ESAS



103 DAVET KAĞIDI



ALACAKLI : TEVFİK CEM ERTEM, 52861135506TC Nolu,

VEKİLİ : Av. Halil Metin Ertem

Dünya Sağlık Sokak Opera İş Merkezi Kat:1 No:27 Beyoğlu Beyoğlu / İSTANBUL

BORÇLU : 1- MEHMET AYDIN BİROL, 25406017308TC Nolu,

Orta Mahalle Doğa Plaza No: Bayrampaşa/İstanbul Bayrampaşa / İSTANBUL

Haczin yapıldığı gün : 18.10.2024 haciz tarihliMUĞLA / BODRUM - TURGUTREİS M 197 - 16 İSTANBUL / KADIKÖY - SUADİYE 870 - 108 Blok: B, Kat: ZEMİN, No: 1, Arsa Pay: 3865720153, Arsa Payda: 394090000000, Tip: KatMulkiyeti,

İSTANBUL / KADIKÖY - SUADİYE 870 - 108 Blok: B, Kat: ZEMİN, No: 2, Arsa Pay: 2025542466, Arsa Payda: 394090000000, Tip: KatMulkiyeti, İSTANBUL / KADIKÖY - SUADİYE 870 - 108 Blok: B, Kat: ZEMİN, No: 3, Arsa Pay: 3477748781, Arsa Payda: 394090000000, Tip: KatMulkiyeti, İSTANBUL / KADIKÖY - SUADİYE 870 - 108 Blok: B, Kat: ZEMİN, No: 4, Arsa Pay: 2025542466, Arsa Payda: 394090000000, Tip: KatMulkiyeti, İSTANBUL / KADIKÖY - SUADİYE 870 - 107 Blok: F, Kat: 3, No: 9, Arsa Pay: 26462358227, Arsa Payda: 623836000000, Tip: KatMulkiyeti, İSTANBUL / KADIKÖY - SUADİYE 870 - 107 Blok: F, Kat: 3, No: 10, Arsa Pay: 26462358227, Arsa Payda: 623836000000, Tip: KatMulkiyeti,

İcra ve İflas Kanununun 102.maddesine tevfikan yapılan haciz sırasında hazır bulunmadığınızdan işbu kağıdın tebliğ tarihinden itibaren adı geçen Kanunun 103.maddesi gereğince Üç gün içinde haciz tutanağını tetkik ve bir diyeceğiniz varsa bildirmeniz için icra dairesine başvurmanız tebliğ olunur. ( * )

20.03.2025 ( İc. İf. K. 103 ) ( * ) Evvelce haciz vazedenlerle borçlular dahi yeniİştirak ve ilaveler kendilerine bildirilmek üzere

103 üncü madde mucibince davet olunurlar.

( İc. İf. K. 104 / 3 )

Yönetmelik Örnek No : 22



İcra Dairesi Hesap Bilgileri

Banbka Adı: T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Iban No : TR340001500158007290494207

Vergi Dairesi Adı / No: İSTANBUL KARTAL VERGİ DAİRESİ - 9220076478