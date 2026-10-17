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        T.C.İSTANBUL ANADOLU 65.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 23:50

        T.C.
        İSTANBUL ANADOLU
        65. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN


        İ L A N


        DOSYA NO : 2023/851
        KARAR NO : 2025/270


        Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/02/2025 tarihli ilamı ile Sanık Ahmed ALİ hakkında Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçundan 5237 Sayılı TCK. 265/1, 62/1 maddesi gereğince 5 AY HAPİS CEZASI, Kasten Yaralama suçundan 5237 Sayılı TCK.nun 86/1, 87/3, 62/1. Maddesi gereğince 11 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI,Cezalandırılmasına karar verilmiştir.

        Hermuhammed ve Hena oğlu, 01/01/2003 Afganistan doğumlu AHMED ALİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

        1- 7201 sayılı tebligat Kanununun 28 ve 29 maddeleri uyarınca Türkiye Geneli Yayımlanan Herhangi bir gazetede, bir internet haber sitesinde ve ayrıca Basın İlan Kurumu İlan Portalında yayımlanmak suretiyle İLANEN TEBLİĞİNE,

        Hüküm fıkrasının ve sanığın istinaf talebinin, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde karara karşı istinaf dilekçesi, sanığın sunmuş olduğu istinaf dilekçesine karşı cevap dilekçesi sunma hakkı olduğu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusunda bulunulabileceği, başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 14.10.2026

        Meral ÇAVUŞOĞLU
        Yazı İşleri Müdürü
        86625
        E-imzalıdır        		 Nurdan BABAYİĞİT
        Hakim
        211214
        E-imzalıdır
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02573356