Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/322 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/322 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul İl, Kartal İlçe, ÇAVUŞOĞLU Mahalle/Köy, 12722 Ada, 60 Parsel, Kıymet takdirine konu; 12722 ada, 60 numaralı parsel; İstanbul İli, Kartal İlçesi, Çavuşoğlu Mahallesi, Kültür Caddesi 25 kapı numaralı adreste bulunmaktadır. Söz konusu parsel geometrik olarak dikdörtgen şeklinde, topoğrafik olarak Kuzeyden Güneye doğru %3-5 meyilli vaziyettedir. Konumu itibarıyla adalar ve Marmara Denizi manzaralıdır. Üzerinde herhangi bir yapı bulunmayıp halen boş vaziyettedir. Söz konusu taşınmazın Ulaşımı kolaydır.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu Kaydındaki Gibidir. Tapu kaydında yer alan hak ve yükümlülükleri ile birlikte satışı yapılacaktır

1-Kartal Belediyesinin kamu haczi bulunmaktadır.

2-Taşınmazın tamamında %50oranında kat karlışılığı inşaat hakkı vardır. Şerhi vardır

3-25 kapı nolu 400m2lik gecekondu Hızır oğlu Ahmet Ekşioğlu'na tahsis edilmiştir şerhi vardır

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Tapu Kaydındaki Gibidir. Tapu kaydında yer alan hak ve yükümlülükleri ile birlikte satışı yapılacaktır

Takdir Olunan Değer : 46.640.000,00 TL

Artırmaya İştirak İçin

Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı : 4.664.000,00 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu : Dosyasında mevcut; Kartal Belediye başkanlığı İmar ve Ş

ehircilik Müdürlüğünün 07.03.2024 tarih 441019 sayılı yazılarında; İstanbul İli, Kartal İlçesi, Çavuşoğlu Mahallesi, 12722 ada, 60 parsel sayılı taşınmaz;1/1000 ölçekli, 19.04.2013 tasdik tarihli, Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Park ve Yol alanında kalmakta iken Danıştay 6.ncı Dairesinin 16.09.2021 tarih ve 2020/44 Esas, 2021/9750 karar sayılı kararı ile Uygulama İmar Planı iptal edilmiştir.

Adresi : Çavuşoğlu Mahallesi, Kültür Caddesi No:25 Kartal / İSTANBUL

Yüzölçümü : 583,00 m2

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 10:20

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.