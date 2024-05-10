Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/32 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/32 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği : İstanbul İl, Üsküdar İlçe, ÇENGELKÖY Mahalle/Köy, HASAN PAŞ AŞAĞI SEDDİ MEVKİİ Mevkii, 866 Ada, 8 Parsel, 8 Nolu Bağımsız Bölüm GAYRİMENKULUN TAPU KAYDI: İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Satış Memurluğu'nun 2023/273 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan taşınmaza ait Üsküdar Tapu Müdürlüğü'nün 22.12.2023 tarih ve E-23192705-160.01-11114318 sayılı tapu kaydına istinaden; Üsküdar İlçesi, Tembelhacımehmet Mahallesi, 449 ada, 24 parsel sayılı, 221,25 m2 arsa miktarlı ve 'BEŞ KATLI DÖRT DÜKKANLI OLAN ALTI MESKENLİ KARGİR APARTMAN vasıflı ana taşınmazın üzerindeki binanın, 1. Normal kat, 5 no'lu, 9/78 arsa paylı ve Mesken nitelikli bağımsız bölümünün 1/1 (Tam) hissesi İslam oğlu Mahir AYDIN adına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır. Tapu kaydının beyanlar hanesinde 01.02.1973 tarihli Yönetim Planı olduğu işlidir. Taşınmazın takyidat durumu incelenmemiştir., 471,00 m2 yüzölçümü, 38/486 arsa payı, Çengelköy Mahallesi Hasanpaşa Sokak No:10 Daire:8 Üsküdar / İSTANBUL adreslidir. Kıymet takdirine konu; 866 ada, 8 numaralı parsel üzerinde ki Apartmanın 1. Katında (1. Kademeli Katında) bulunan 8 bağımsız bölüm numaralı Daire; İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Çengelköy Mahallesi, Hasanpaşa Setti Aşağı Sokak 10 kapı numaralı (Murat Apartmanı) adreste bulunmaktadır. Söz konusu Dairenin bulunduğu Apartman yaklaşık 50 yıl önce betonarme karkas sistemde Bodrum Kat*Zemin Kat12 normal kat*Çekme Kat olmak üzere 4,5 kat olarak inşa edilmiştir. Apartmanın ana giriş kapısı Hasanpaşa Setti Aşağı Sokak tarafından Bodrum Kattan olup, giriş kapısı demir doğrama cam giydirme kapıdır. Merdiven sahanlıkları ve merdivenler mermer kaplı, demir korkuluklu, ahşap trabzanlıdır. Apartmanda asansör bulunmakta olup, katlara asansör ve merdivenlerden ulaşılmaktadır. Apartmanın dış cepheleri sıvalı boyalıdır. Söz konusu 8bağımsız bölüm numaralı Daire Apartmanın 1. Normal katında 8 kapı numaralı dairedir. Dairenin dış giriş kapısı çelik kapı olup, iç mekan; antre, hol, banyo-tuvalet, mutfak, 3 oda, salon ve balkon olmak üzere 341 planında, yaklaşık 150m2 brüt, 140m2 net alana sahip dairenin; antre, mutfak, balkon ve banyo-tuvaletin tabanları ile, banyo-tuvaletin duvarları seramik kaplıdır. Salonun zemini ahşap parke kaplı, hol ve oda zeminleri laminat parke kaplı, duvarları sıva üzeri plastik boyalıdır. İç kapılar ahşap kapı, pencere doğramaları PVC doğrama çift cam, mutfak tezgâhı üzeri mermerit altında üstünde ahşap malzemeden yapılı dolapları mevcuttur. Barıyoda duşa kabin, klozet ve lavabosu mevcuttur. Salonda şömine mevcut olup salonun önünde genişçe bir balkon bulunmaktadır. Mutfak ve odaların önünde bulunan balkon kapalı cam balkon haline getirilmiştir. Söz konusu daire boğaz ve Köprü manzaralı olup her odadan ve mutfaktan boğaz görülmektedir. Salondan ise Boğaz ve her iki köprü görülmektedir. Isınması doğalgaz kombi sistem iledir. Apartman ve daire normal işçilik ve malzeme kalitesinde yapılıdır. Belediye ve diğer kamu hizmetlerinden azami derecede faydalanmaktadır.

Ulaşımı kolay, Kuleli Caddesine 40 m, Sahile 60 m., Kuleli Askeri Lisesine 300 m., Boğaziçi Köprüsüne

2.1 km., Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne 4.5 km. mesafede konumludur.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu Kaydındaki Gibidir

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Tapu Kaydındaki Gibidir.

(Taşınmazın kıymet takdirine esas belediye ile imar planına ilişkin yapılan yazışmada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nün 21/03/2024 tarihli E-74796371-115.99-2024.521634 evrak sayılı yazı cevabında "22/07/1983 onanlı, 1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi uygulama İmar Plan Paftası üzerinde *Eğim nedeni ile hiçbir inşaat yapılamaz* notu bulunmaktadır. İmar planlarında belirlenmiş olan "yeşil alanlar" öncelikle kamulaştırılacak alanlar olup, bu alanlarda kamulaştrıma işlemi tamamlanmadan parselde hiçbir uygulama yapılamaz.

Takdir Olunan Değer : 34.000.000,00 TL

Artırmaya İştirak İçin

Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı : 3.400.000,00 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu : Dosyasında mevcut; Üsküdar Belediye başkanlığı İmar ve

Şehircilik Müdürlüğünün 04.01.2019 tarih 426 sayılı yazılarında; İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Çengelköy

Mahallesi, 866 ada, 8 parsel sayılı taşınmaz; Boğaziçi Öngörünüm Alanında Kalmaktadır.

Adresi : Çengelköy Mahallesi Hasanpaşa Sokak No:10 Daire:8 Üsküdar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 471,00 m2

Arsa Payı : 38/486

Kıymeti : 34.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2024 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2024 - 10:20

07/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.