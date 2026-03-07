Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/266 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/266 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Ümraniye İlçe, SİTE Mahalle/Köy, 460 Ada, 27 Parsel, 8 Nolu Bağımsız Bölüm Davaya konu taşınmaz Site Mahallesi Şehit Emre Büyükyıldırım Sokak No: 110, Hatboyu Park Evleri, B blok Kat: 2, Daire: 8 Ümraniye / İstanbul (460 Ada 27 No'lu Parsel)açık posta adresinde konumludur. Davaya konu taşınmazın konumlu olduğu bina Adıvar Sokak, Gürler Sokak ve Şehit Adem Büyükyıldırım Sokak cephelidir. Bölgeye toplu taşıma ve özel araçlar ile ulaşmak mümkündür. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede mesken ve ofis olarak kullanılan 8-10 katlı yapılar bulunmaktadır. Yapılaşmanın yeterli yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği konut alanları yakınında, market, benzeri ticari birimler, sağlık ocağı, okul, çocuk parkı gibi ihtiyaçlar yakın mesafeden karşılanabilmektedir. Bölge alt ve orta düzey gelir grubuna sahip toplum kesimlerince ikamet ve ticaret amaçlı, tercih edilmektedir. Bölgenin genel yapılaşma tarzı, plancılık ilkeleri ile yeterli derecede uyumludur. Davaya konu taşınmaz Site Mahallesi Şehit Emre Büyükyıldırım Sokak No: 110, Hatboyu Park Evleri, B blok Kat: 2, Daire: 8 Ümraniye / İstanbul (460 Ada 27 No'lu Parsel) açık posta adresinde konumludur. Davaya konu taşınmazın konumlu olduğu parsel üzerinde ayrık-blok düzende inşa edilmiş 2 adet bina bulunmaktadır. Taşınmazın konumlu olduğu B blok ayrık-blok nizam ve betonarme karkas yapı tarzında 2 bodrum kat + zemin kat + 11 normal kat + çatı katlı olarak inşa edilmiştir. Binanın 2. Bodrum katında ortak alanlar, 1.Bodrum katında 2daire, zemin katında 2 adet daire, 11 normal katın her birinde 2 şer adet daire bulunmaktadır. Binada toplam 26 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. 11.normal kattaki daireler çatı piyeslidir. Ana yapının girişi zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Davaya konu mevcut B blok 8 bağımsız bölüm no'lu taşınmaz 2. katta konumlu olup antre, hol, salon, 3 oda, mutfak, banyo, wc ve balkon hacimlerinden oluşmakta olup yaklaşık brüt 125 m2 kullanım alanına sahiptir. Davaya konu 8 nolu daire keşif günü kiracı bulunduğu, kiracının izin vermemesi sebebiyle daire içerisine girilememiştir. Daire içerisine girilemediğinden iç detay özellikleri hakkında bilgi sahibi olunamamıştır.

Adresi : Site Mah. Şehit Emre Büyükyıldırım Sok. No: 110 Hatboyu Park Evleri B Blok Kat:2 Daire:8 Ümraniye / İSTANBUL

Yüzölçümü : 125 m2

Arsa Payı : 31/1517

İmar Durumu : İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğunun 2025/266 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan, 27.01.2023 tarihinde Uyap üzerinden gönderilen, Ümraniye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-60269154-754-57693 sayılı imar durumu yazısına istinaden; İlgili yazıda bahsi geçen Ümraniye İlçesi, Çakmak Mahallesi, 31 Pafta, 460 Ada, 27 parsel sayılı imar durumu talep edilmektedir. Eski 13-14-15-16 parsellerin tevhidi sonucu 460 ada 27 parsel oluşmuş olup, söz konusu 460 ada 27 parsel 13.02.1998-15.03.1999- 17.04.2012-18.11.2012 15.05.2015-16.02.2016-21.04.2017 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Ümraniye Revizyon Uygulama İmar Planına gire; H-4 kat nhahce:3.00 m., arka bahce:0.00 m, yan bahçe 3.00 m, yapılanma şartlarına sahip AYRIK Nizam KONUT ALANI” nda, kısmen de COCUK OYUN ALANI” nda kalmaktadır. Dijital imar arşiv dosyalarında ve datalarda yapılan incelemelerde, 05-04-2007 Tarih 2007/931 Encümen Kararı ile 13-14-15-16 no lu parsellerin tevhit işlemleri sonucu 460 Ada 27 nolu oluştuğu ve ilgililerinin talebi üzerine eski 13-14-15- 16 no.lu parsellere 07/03/2007 Tarih 6153 No ile Tevhiden İmar Durum Belgesi ve 27 no.lu parsele 24/07/2007 Tarih 24.07.2007tarih, 2007/19365 no ile İmar Durum Belgesi düzenlendiği görülmüştür. 13.02.1998-15.01.1999 tasdik tarihli Plan Notunda "Planda emsal değeri olmayan ayrık ve ikiz nizam yapı adalarında en az iki parselin tevhit edilmesi halinde tevhitten sonra meydana gelen parsellerindeki inşaat alanı tevhitten önceki her parsel için plan ile verilen inşaat alanları toplamını geçemez ancak TAKS:0.25, H Serbest uygulaması yapılması halinde inşaat alanları toplamı 1,30 ile çarpılarak uygulama yapılacak olup bu uygulama tevhitten sonra oluşan imar pelinin "700 ile 2000 m² olması durumunda geçerlidir." denilmekteydi. Ayrıca Plan Notlarında: Çocuk Oyun Alanları ile gösterilen alanlarda: yapı adalarının ortalarında çocuk oyun alanı olarak düzenlenen yeşil alanlar kamu eline geçmeden kamu kullanımına açık olacaktır." ve "A5-3 üzerinde yapılanma şartları bu şekilde belirlenmiş alanlarda 5 kattan sonra (zemin + 4 normal kat) sonraki müteakip her kat için yan ve arka bahçe mesafelerine 0.30 m. ilave edilir." ifadeleri yer almaktaydı. Bu Plan Notları doğrultusunda; 460 ada 27 no.lu parseldeki A ve B blok için: 16/10/2007 tarih ve 2007/22718 sayı ile Yeni Yapı Ruhsatı, B blok için 24/07/2008 Tarih 2008-12658 sayı ile Yeniden Ruhsatı, A ve B blok için 14/03/2014 tarih ve 2014/4581 sayı ile İskan belgeleri düzenlendiği görülmüştür.

Kıymeti : 8.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 11:14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 11:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 11:14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 11:14

04/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.