T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
Giriş: 08.10.2025 - 00:00
Örnek No:54*
T.C.
İSTANBUL ANADOLU
1. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2024/277155 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/277155 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen KıymetiTL
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.425.000,00
|1
|Taşıt
|34DDV191 plakalı, 2020 model, peugeot marka, peugeot otomobil 3008 active life 1.5 bluehdı - m tipli, vf3mcyhzxls174665 şasi no'lu, yakıt tipi dizel, vites tipi otomatik , rengi turuncu, araç üzerinde yapılan fiziki incelemede; aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, aracın ön ve arka tamponlarda sürtünme izleri olduğu, aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. (aracın bulunduğu yediemin otoparkında ki fiziki şartlar, aracın hali hazırda ki durumu yeteri kadar temiz olmadığı için boya ölçmeye elverişli olmadığından, boya ölçümü sonucunda sağlık sonuç elde edilemeyeceğinden aracın boyalı, lokal boyalı parçaları tespit edilememiş olup aracın gözle görünen boya hasarları tespit edilmiştir.),aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, koltuklarında kullanımdan dolayı kirlenmelerin, yıpranmaların olduğu tespit edildi. aracın anahtarı ve ruhsatı yoktur.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 10:34
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2025 - 10:34
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 10:34
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 10:34
03/10/2025
(İİK m.114/4)