T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

1.770.000,00

1

Taşıt

34CRM98 Plakalı , 2020 Model , MERCEDES-BENZ Marka , MİNİBÜS / 639/4 Tipli , R9NA402C019933 Motor No'lu , W1V44760513813228 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Siyah , Aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, aracın ön tamponun hasarlı, arka tamponun ayaklarında kırık, yan marşbiyelde hasarlar, muhtelif yerlerinde eziklerin olduğu, Aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında yapılan incelemede, aracın ön sağ koltuk altında muhafaza kapağının olmadığı ve kabloların çıkmış olduğu, aracın deri döşemelerinde yırtıkların bulunduğu, diğer kapı döşemelerinde yıpranmaların olduğu, aracın direksiyon simidinin oldukça yıpranmış olduğu, aracın kilometre bilgisine ulaşılamadığı, aracın torpido aksamında çiziklerin ve yıpranmaların olduğu, araç oldukça yorgun gözktüğü, Aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, sigorta ve beyin aksamlarının kapaklarının olmadığı, araç motor ve mekanik aksamlarında korezyonların oluştuğu, Aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. Aracın anahtar ve ruhsatı bulunmamaktadır.