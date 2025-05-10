Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL ANADOLU

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/1538 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1538 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Maltepe İlçe, İDEALTEPE Mahalle/Köy, 15355 Ada, 381 Parsel, 2.BODRUM kat, 2 nolu bağımsız bölüm sayılı mesken nitelikli taşınmazın borçluya ait 39403//439212 hissesi bir borçtan dolayı satışa çıkartılmıştır. Maltepe İlçesi, İdealtepe Mahallesi, 15355 ada 381 parsel doğusunda Rıfkı Tongsir Caddesi, batısında Öğretmenler Sokak ile diğer cephelerinde komşu parseller ile çevrilidir. Taşınmazın yakın çevresinde Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Güzide Yılmaz İlkokulu yer almaktadır. Taşınmaz Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Kıymet takdirine konu taşınmazın konumlu olduğu bina yol altı 3 kat ve yol üstü 4 kat, 25 bağımsız bölüm içermekte olup, 2.909 m² inşa alanlı, betonarme tarzında, 3B yapı sınıfında olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir.Mahallinde bina katı projesi ile uyumludur.Konu taşınmazın içinde bulunduğu ana yapı tamamlanmış durumdadır.Onaylı mimari projesine göre; 3. bodrum katta; sığınak, su deposu ve otopark, 2. bodrum katta; 4 adet daire ve bina girişi, 1. bodrum katta; 5 adet daire, zemin katta; 4 adet daire ve normal katlarda 4?er adet daire olmak üzere ana yapıda toplam 25 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Çatı katında ise 3. normal katta bulunan dairelere ait çatı piyesleri bulunmaktadır.Vaziyet planına göre ve mevcutta bina girişi, 2. bodrum katından, kuzeydoğu yönünden sağlanmaktadır. Bina dış cephesi mantolamalı cephe boyalıdır. Ana giriş kapısı demir çerçeveli ve camlıdır.Giriş holü zemini mermer, duvarları boyalıdır. Merdiven korkulukları alüminyum profildir. Yapıda asansör ve kapalı otopark bulunmaktadır. Binada ısınma sistemi doğalgaz kombi sistemidir. 15355 Ada 381 Parsel, 645,91 m² yüzölçümlü ana taşınmaz 7 KATLI BETONARME APARTMAN VE ARSASI niteliklidir. Parsel üzerinde 22 kapı numaralı Çamlık Apartmanı isimli yapı bulunmaktadır. Konu taşınmazın da içerisinde bulunduğu yapı projesinde ve yerinde 3 bodrum, zemin, 3 normal kat, çatı katı olmak üzere toplam 7 + çatı kattan oluşmaktadır. Taşınmaz konut nitelikli ve 2. bodrum katta yer almaktadır. Bina girişine göre sol arka tarafta olup, doğu ve güney cephelidir. Projesine göre yasal net kullanım alanı 49 m² (brüt 54 m²) olarak tespit edilmiştir. Projesinde; (antre, mutfak, salon, 1 adet oda ve banyo) bölümlerinden oluşmaktadır. Taşınmaz konut olarak kiracısı tarafından kullanılmaktadır.Giriş kapısı çelik, pencereleri PVC doğramadır. Isıtma sistemi doğalgaz panel radyatör sistemidir. Faydalı kullanım alanı net 49 m² olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiştir . Taşınmazın hissesinin satılması sebebiyle tahliye ve teslim işlemi yapılmayacaktır.

Adresi :İdealtepe Mahallesi, Öğretmenler Sokak, No: 22, Çamlık Apartmanı, Kat: 2. Bodrum, D: 2 Maltepe / İSTANBUL

Yüzölçümü : 645,91 m2

Arsa Payı : 43921200/909427200

İmar Durumu :1/1000 ölçekli(Ön bahçe:5.00 m,Yan bahçe:4.00 m.,Ayrık Nizam-4 kat) yapılanma şartlarında Konut alanında kalmakta olup, İGDAŞ görüşü doğrultusunda uygulama yapılabilecektir.

Kıymeti : 360.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Taşınmazın takyidatındaki gibidir, dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 13:39

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 13:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2025 - 13:39

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2025 - 13:39

07/05/2025

(İİK m.114 ve m.126)

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