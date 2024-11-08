Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2022/125 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/125 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Memurluğumuzca yapılan görevlendirmeye istinaden bilirkişi heyeti tarafından düzenlenen 13.10.2023 tarihli bilirkişi raporunda; "satışa konu taşınmazın bulunduğu bina ile ilgili Pendik Tapu Müdürlüğü Arşivinde yapılan dijital incelemede Kat irtifakına esas 3.1.1996 tarih 3486 sayılı Avan Proje, 07.05.2001 tarih 216 sayı ile Mimari Proje görülmüştür. Pendik Belediyesi İmar Arşiv Dijital incelemesinde, 18.06.2001 tarihli, 1131 sayılı Yapı Ruhsatının Pendik Belediyesi tarafından onaylandığı, Yapı Ruhsatına göre, yapının yol seviyesi altında kat sayısı 2 kat, yapının yol seviyesi üstünde kat sayısı 11 kat, yapının yüksekliği, 28.68 metre, yapıya bağlı 28 ünite konut toplam 2954,56 m2, 113 ünite işyeri toplam 4.386.00 m2 alanlı, ortak alanla ise9547, 18 m2 kapalı alan olup, yapıya bağlı toplam 141 ünite 16.887,74 m2 kapalı alan mevcut olduğu, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan 3.Sınıf B Grubu yapı sınıfına girdiğinin belirtildiği, ana taşınmaza, Osmanlı Bulvarı üzerinden belediye numarataj tabelası (10) numaradan gelinmekte, ana taşınmaz üzerinde inşa edilmiş yapı, mimarlık hizmetlerine esas olan IV. Sınıf C Grubu yapı sınıfından olan, 2 bodrum kat+ zemin kat+ 8 normal kattan ibaret olup, Tapu kaydında yönetim planına, mimari projeye göre 22 yıl öncesi inşa edilmiştir. ÇAĞDAŞ İŞMERKEZİ isimli konut+ ticari yapıdır. Binaya, zemini mermer kaplı, içi camekanlı otomatik açılır kapanır kapıdan içeriye girilmekte, işmerkezi zemini mermer kaplı, poliüretan kaplı çatısı olan, katlar arasında ulaşım, üzeri mermer kaplı basamaklı, alüminyum küpeşteli merdivenler ile 2 adet asansör tertibatı ile sağlanmaktadır. İşmerkezine bağlı A Blok- B Blok olarak iki blok bulunmakta, parsel üzerinde kurulu binada 28 bağımsız bölüm daire, 112 işyeri mevcuttur. Bina içinde ortak alan wc, elektrik, su tesisatı bulunduğu, Çağdaş İşmerkezi yönetiminden alınan bilgiye göre, binanın ön tarafında bulunan park alanının Çağdaş İşmerkezine ait olmadığı , İşmerkezine ait otoparkın bulunmadığı beyan edildiği, satışa konu taşınmazın, bulunduğu binada 1 normal katta bulunan 6/1000 Arsa Paylı bağımsız bölüm (107) nolu DUKKAN olduğu, ONAYLI MİMARİ PROJESİNE GÖRE DURUMU; Pendik Tapu Müdürlüğü Arşivnde ve satış dosyasına ibraz edilmiş proje üzerinde yapılan dijital incelemede Kat irtifakına esas Onaylı Mimari Proje göre; Dikdörtgen şekilli1 ( bir ) odadan ibarettir. Yaklaşık NET 36,00 m2, yaklaşık BRÜT 37,08 m2 alanlı olduğu, HALE HAZIR DURUMU; Kıymet takdiri talep edilen DÜKKAN vasıflı işyeri, A Blok merdiven 1. Kat inişine göre sağ tarafta kalmakta, geniş cepheli, geniş cam profilli, cümleişyeri camekan giriş kapılı olan dikdörtgen şekilli DÜKKAN a girilmektedir. Kıymet takdiri tarihi itibari ile söz konusu Dükkanın kapısı kapalı ve kilitli olduğundan içeriye girilememiştir. Dükkanın cephesi ve kapısı camekan olduğundan dolayıdükkan içinin HALEHAZIR DURUMU görülmektedir. Dükkan zemini seramik ile kaplanmış, tavanlar asma tavan floresans ampullü aydınlatmalı duvarlar boyalı, tavan kesitleri kartonpiyer kaplı, dükkan içinde 1 adet klima mevcut olup, işyerinin sokağa açılan penceresi bulunmamaktadır. İşyeri depo kullanımlı olup, koliler bulunmakta,İşmerkezi yönetimi tarafından söz konusu yerde KİRACININ olduğu beyan edildiği, Dükkan içine girilemediğinden fiziki ölçü alınamadığı, camekan kapının dışından bakılmış ve yönetimile görüşüler Yaklaşık olarak 35 m2 kullanım alan olduğu görüşü bulunduğu, dükkan içinde su tesisatı bulunmadığı, tuvaletlerin ortak alan içinden yararlanıldığı yönetim tarafından belirtildiği..." hususlarının tespit olunduğu anlaşılmıştır.

Adresi : Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, No:10 Pendik / İSTANBUL

Yüzölçümü : 36 m2

Arsa Payı : 6/1000

İmar Durumu : Kurtköy (Yenişehir) Mah. 3992 ada, 11 parsel sayılı yer 1/1000 ölçekli 10/07/2012 – 17/10/2018 tastik tarihli, Yenişehir ve Çamlık Mahallelerinin Bir kısmına İlişkin Revizyon Uygulama İmar Planında; TAKS:0.50KAKS:2.20 Hmax:30.50 m. ( Hava Mania Kriterlerini aşmamak şartıyla ) yapılaşma şartlarında‘’T6’’ rumuzla Ticaret Alanında kalmakta olduğu, Parselin bir kısmından metro hattı geçtiği belirtilmektedir.

Kıymeti : 1.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: - 208,15 m2'lik kısım üzerinde İSKİ Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı beyanının yer aldığı, İSKİ'nin 02.10.2024 tarihli cevabi yazısında; "... İdareleri lehine olan irtifak hakkının aynen korunması şartıyla söz konusu parselin belirtilen bağımsı bölümlerinin satışına muvafakatlerinin bulunduğu..." yönünde cevap verildiği anlaşılmıştır.

- 23.02.2004 tarih ve 826 yevmiye numarası ile "TEDAŞ Lehine Kira Şerhi" şerhinin yer aldığı, TEDAŞ'IN E-40039662-752.99-1124475 sayılı cevabi yazısında; "kira şerhinin korunması kaydıyla yapılacak işlemlere muvafakat ettikleri..." yönünde cevap verildiği anlaşımıştır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 10:18

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 10:18 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2025 - 10:18

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 10:18

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Memurluğumuzca yapılan görevlendirme sonucu bilirkişi heyeti tarafından keşif tarihi olan 13.10.2023 tarihinde yapılan incelemede; "Satışa konu taşınmaz üzerinde kurulu bina ile ilgili, Pendik Tapu Müdürlüğü Arşivinde yapılan dijital incelemede Kat irtifakına esas (34) pafta, (2801) parselden Röleve Mimari proje, olduğu, Pendik Belediye Başkanlığı'nda İmar Müdürlüğü Dijital İmar Arşivinde yapılan incelemede herhangi bir bilgi, belge, Onaylı Mimari Projeye, Yapı Ruhsatı / Yapı İzin Belgesine rastlanılmadığı, Pendik Tapu Müdürlüğü Dijital Arşiv incelemesinde ise, Röleve Mimari Projesi görülmüş, Projede Vaziyet Planında sitenin toplam 10 Blok 20 bağımsız bölüm şeklinde inşa edildiği görülmüştür. Her blokta2 ayrı bağımsız bölüm olmak üzere(A-B-C-D-E-F-G-H-I-J) bloklarından oluştuğu proje üzerinde görüldüğü, satışı istenen taşınmazın bulunduğu binaya, HALEHAZIR DURUMDA, Güzelyalı Mahallesi Sahşl Bulvarı, Haydar Sokak cephesinden ERİKLİ KENT SİTESİ isimli Blok binalara Pendik Belediyesi Numarataj Servisi tabelası 20 numaradan gelinmektedir. Tapu kaydında yönetim planına göre 23 yıl öncesi inşa edildiği, site içine GİRİLEMEDİĞİNDEN, site ile ilgili ve kıymet takdiri talep edilen F BLOK hakkında HALEHAZIR DURUMU HAKKINDABİLGİ EDİNİLEMEDİĞİ, satışa konu taşınmazın bulunduğu binanın, İstanbul İli,(TAPU KAYDINA GÖRE PENDİK İLÇESİ, GÜZELYALI MAHALLESİ(34)pafta, (11106) ADA, (6)PARSEL) de kayıtlı Ana taşınmazın üzerinde kurulu ; ERİKLİ KENT SİTESİ isimli ayrık nizam blok binalardan F Blok binada; Zemin Kat + 1 normal katta bulunan 32/640 Arsa Paylı bağımsız bölüm ( 1 ) nolu DUBLEKS MESKEN OLDUĞU, ONAYLI MİMARİ PROJESİNE GÖRE DURUMU; Pendik Tapu Müdürlüğü Arşivinde ve satış dosyasına ibraz edilmiş proje üzerinde yapılan dijital incelemede Kat irtifakına esas Onaylı Mimari Proje göre; DUBLEKS MESKEN'in zemin katta: Antre, wc, mutfak, salon, salona bağlı Teras, müstakil merdivenler boşluk alanı + Birinci normal katta: Hol, 3 oda, oda balkonu, banyo, Teras Tertibinde olduğu, F Blok 1 nolu bağımsız bölüm Dublesk Meskenin yaklaşık NET 109,54 M2, yaklaşık BRÜT 123,50 M2 alanlı olduğu, HALE HAZIR DURUMU;Yapılan keşifte site içine ve kıymet takdiri talep edilen MAHALE GİRİLEMEMİŞTİR. Satış memuru tarafından mahalde ikame eden Yusuf GÜNER'in Avukatı Süleyman TURHAN'a,Avukat Merve İŞBELEN aracılığı ile ulaşılmış içerde ikame eden Yusuf GÜNER'in mahale girilmesinde YARDIMCI OLAMAYACAĞI belirtilmiş olduğundan söz konusu yere GİRİLEMEDEN KEŞİF TAMAMLANMIŞTIR. Yerin halehazır durumu hakkında bilgi alınamamş, fotoğraflar çekilememiştir. Bu sebepten dolayı, kıymet takdiri, yer görülmeden yapılacaktır." hususlarının tespit olunduğu anlaşılmıştır.

Adresi : Güzelyalı Mahallesi, Sahil Bulvarı, Haydar Sokak, No:20 (Erikli Kent Sitesi) F Blok, No:1 Pendik / İSTANBUL

Yüzölçümü : 109,54 m2

Arsa Payı : 32/640

İmar Durumu : Pendik İlçesi, Güzelyalı Mah. 11106 ada, 6 (Eski: 2801 parsel) parselin kıyı kenar çizgisinin kara tarafında kalan kısmı 1/1000 ölçekli 15.05.2005 tastik tarihli Güzelyalı Mah. Uygulama İmar Planında; 3/A/3 Taks:0.20-0.30, KAKS:0.70 Hmaks:12.50 m – 15.50 m (Hava Mania Kriterlerini aşmamak şartıyla) yapılaşma şartlarında KONUT ALANI'nda, kısmende yolda kalmakta olduğu, 11106 ada, 6 parselin Kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan kısmı 13/09/2021 tastik tarihli Güzelyalı Mahallesi Park amaçlı Uygulama İmar Planında; Park alanında kaldığı, ancak ilgili planda 1/1000 ve 1/5000 ölçekli planların iptalinin bulunduğu anlaşılmıştır.

Kıymeti : 4.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 14:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2025 - 14:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 14:45

24/10/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.