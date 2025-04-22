Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/336 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/336 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Tuzla İlçe, MERKEZ Mahalle/Köy, 3451 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm Tuzla Belediyesi İmar Müdürlüğünde yapılan dijital incelemede, 07.07.2020 tarih - 211/20 sayılı Yapı Ruhsatı, 8.12.2021 Belge onay tarihli -283/21 sayı ile Yapı Kullanma İzin Belgesinin Tuzla Belediyesi tarafından onaylandığı anlaşılmıştır. Yapı Ruhsatına göre, benzer 1 yapı olduğu, yapının yol kotu altı kat sayısının 1 kat -3 metre, yapının yol kotu üstü kat sayısı 4 kat -12,6 metre, yapının toplam kat sayısının kat - 15,6 metre olduğu, yapının taban alanının 198,92 m2 olduğu, yapı sınıfının III. Sınıf B Gurubu yapı sınıfına girdiği, binada 7 bağımsız bölüm meskenin 681,47 m2 olduğu, 1 bağımsız bölüm Ofis ve İşyeri nin 87,23 m2, Ortak alanların 276,99 m2 olduğu, binanın toplam inşaat alanının 1.045,69 m2 olduğu belirtilmektedir. Ana taşınmazın bulunduğu yere, HALEHAZIR DURUMDA, Tuzla, Postane Mahallesi, İstasyon Caddesi, Muhacir sokak cephesinden 14 belediye numarataj tabelasından gelinmekte, binanın dış cephesi ısı yalıtım sistemi ile kaplanmış olup, bina mimarlık hizmetlerine esas olan III. Sınıf B Gurubu yapı sınıfından olan,bodrum kat + zemin kat + 3 normal kattan ibaret yaklaşık 5 senelik EKER isimli binalı parseldir. Binanın sokak cephesine bakan kuaför sektöründe faaliyet gösteren dükkan bulunmakta, binanın yan bahçelerinde ağaçlar, yeşillikler mevcut olup, binayı karşımıza aldığımız zaman, sağ yoldan geçerek, binaya, içi cam profilli demir doğrama bina giriş kapısından içeriye girilmekte, bina içi koridor zemini mermer kaplı, duvarlar tavanlar boyalı,bina içinde katlar arası ulaşım, üzeri mermer kaplı basamaklı, alüminyum doğramalı küpeşteli merdivenler ile, 1 adet asansör tertibatı ile sağlanmakta, bina içinde elektrik - su tesisatı bulunup, ısınma ihtiyacı doğalgaz tertibatlı, kombili sistemli sağlanmaktadır. Binanın bodrum katında, sistem odası, su deposu, asansör, merdiven boşluğu, enerji odası, teknik mahal, apartmana ait depolar, apartmana ait bölümler, binanın zemin katında sokak cepheli dükkan, bina içinde konut, binanın normal katlarında, her katta 2 şer konut olup, binaya bağlı 6 bağımsız bölüm konut + 1 bağımsız bölüm dükkan olmak üzere toplam 7 bağımsız bölüm mevcuttur. Kıymet takdiri istenen, İstanbul İli,(TAPU KAYDINA GÖRE TUZLA İLÇESİ, MERKEZ MAHALLESİ( --- )pafta, ( --- ) ADA, ( 3451 )PARSEL) de kayıtlıAna taşınmazın üzerinde kurulu ; açık adresi Bilirkişi Raporumuzun başında bilgisi verilen adreste EKERisimli binada; Zemin Katta bulunan 375/3000 Arsa Paylı bağımsız bölüm ( 1 ) nolu DAİRE'ye, binaya girdikten sonra zemin Katta koridorun sonunda sağ tarafta kalan daire olup, daire bina girişine göre arka cephede kalmakta, Muhacir sokağı görmemektedir. Söz konusu daire ye, cümle çelik kapıdan içeriye girilmekte, daire kapısı daire içinde ikame eden ismini olarak veren bayan tarafındaniçerden açılmış olup, daire içine girilmiştir. Daire, sırası ile antre, hol, banyo, oda salon, salon - mutfak ortak balkonu, mutfak, 2 oda tertibindedir. Daire, 3 oda + salon + banyo + mutfak + balkon ( mutfak - salon ortak balkonu ) tertibindedir. Antre + hol, balkon, ıslak hacimler seramik ile, salon odaların zemini Laminat Parke ile kaplanmış, duvarlar saten boyalı, tavan kesitleri kartonpiye ile kaplanmış tavanlar boyalı, iç mekanlara açılan kapılar Amerikan panel kapı, pencereler pvc,mutfakta ahşap dolaplar, granit tezgah, balkon çıkış kapısı bulunmakta, balkona aynı zamanda salondan da çıkış yapılmakta, banyoda gömme klozet, gömme rezervuar, Hilton lavabo, duş alanı + duş bataryası + duşakabin olup, dairenin ısınma şekli doğalgaz tertibatlı kombili sistemli, panel radyatörler ile sağlanmaktadır.

Adresi : İstasyon Mah. İstasyon Cad. Muhacir Sok. No:14/1 Tuzla / İSTANBUL

Yüzölçümü : 95,92 m2

Arsa Payı : 375/3000

İmar Durumu :Tuzla Belediye Başkanlığı İmar Şehircilik Müdürlüğü nün İSTANBUL ANADOLU 10 SULH HUKUK MAHKEMESİ nin 2023/294 E. Sayılı dava dosyasına yazdığı 24.02.2023 tarih E-18916419-115.02.01.01-16161 sayılı yazısında, 3451 parsel 15.10.2012 tastik tarihli 1/1000 ölçekli Tuzla Evliya Çelebi Yayla İstasyon ve Cami Mahalleleri III. Etap Uygulama İmar Planında E.1.25 MaxH: 4 kat yapılanma şartında KONUT ALANI’nda kalmakta olduğu belirtilmektedir.

Kıymeti : 6.900.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Cins Tashihi harcı tahsil edilmiştir şerhi bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 10:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 10:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2025 - 10:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2025 - 10:11

17/04/2025

(İİK m.114 ve m.126)

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