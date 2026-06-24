Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/89 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/89 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : : İstanbul İl, Sancaktepe İlçe, YENİDOĞAN Mahalle/Köy, 327 Ada, 14 Parsel, Kiymet takdirine konu taşınmaz Yunus Emre Mahallesi Kısmet Sokak No: 13 Sancaktepe / İstanbul (327 Ada 14 No'lu Parsel) açık posta adresinde konumludur. Davaya konu taşınmaz; Yunus Emre Mahallesinde konumlu olup bölgenin ana arterlerinden olan Veysel Karani Caddesine yakın konumda yer almaktadır. Bölgeye toplu taşıma ve özel araçlar ile ulaşmak mümkündür. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede mesken olarak kullanılan 4-6 katlı yapılar bulunmaktadır. Yapılaşmanın yeterli yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği konut alanları yakınında, market, benzeri ticari birimler, sağlık ocağı, okul, çocuk parkı gibi ihtiyaçlar yakın mesafeden karşılanabilmektedir. Bölge alt ve orta düzey gelir grubuna sahip toplum kesimlerince ikamet ve ticaret amaçlı, tercih edilmektedir. Bölgenin genel yapılaşma tarzı, plancılık ilkeleri ile yeterli derecede uyumludur. Kıymet takdirine konu taşınmaz, Sancaktepe İlçesi, Yenidoğan Mahallesi 327 ada 14 parsel 225,48 m yüzölçümüne sahiptir. Parsel az eğimli bir topografik yapıya ve amorf biçiminde bir geometrik şekle sahiptir. Parselin Kısmet Sokak ve İknaf Sokak cephesi bulunmaktadır. Parsel sınırları belirleyici tel vb herhangi bir çit bulunmamaktadır. Parsel üzerinde 1 adet yapı bulunmaktadır. Parsel üzerinde yer alan yapı mahallinde zemin katlı olup

yaklaşık 35 yıllıktır. Yerinde yapılan ölçümlere göre yaklaşık olarak zemin kat 58 m2 kullanım alanına

sahiptir. Mevcut durumda zemin katında 1 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır.

Adresi : Yunus Emre Mah Kısmet Sokak No 13 Sancaktepe/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 225,48 m2

İmar Durumu :Sancaktepe Belediyesi Kent Bilgi Sistemi https://webgis.sancaktepe.bel.tr web sitesi

üzerinden yapılan sorgulamada; dava konusu Yenidoğan Mahallesi, 327 Ada 14 Parsel sayılı

taşınmaz 15.02.2010 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planı

paftasında Yerleşik Konut Alanı' olarak gösterilen bölgede kaldığı öğrenilmiştir. Plan notlarına

göre yapılaşma şartları 'İnşaat Nizamı: Ayrık, Hmax: 12,50, Taks 0,40, Kaks 0,90 şeklindedir.

Kıymeti : 7.130.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 14:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 14:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 14:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 14:06

23/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.