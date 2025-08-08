Habertürk
        T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 09.08.2025 - 00:00

        Örnek No:55*

        T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
        2024/3819 ESAS

        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/3819 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:


        Özellikleri: İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mahallesi, 23361 parsel sayılı 6468,48 m² miktarlı ana gayrimenkul niteliği yirmi katlı betonarme konut, ofis, işyeri ve arsası vasıflı olup 298300/64684800 arsa paylı, 11.normal kat, 137 nolu daire vasıflı dairenin tamamıdır.
        Adres: Muratpaşa Mah., Eski Edirne Asfaltı Cad. Kilimci Sok. Pashador Sit. No:1 K:11 D:137 Bayrampaşa / İSTANBUL Kıymeti : 10.000.000,00 TL KDV Oranı : %20
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2025 - 13:37
        Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2025 - 13:37
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2025 - 13:37
        Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2025 - 13:37

        06/08/2025

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02274451