Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/1859 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1859 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul İli, Beyoğluİlçesi, Sütlüce Mahallesi , 2732ada , 4 parsel sayılı,110,00 m2 yüzölçümlü, 20/110 arsa paylı, Arsa ana taşınmaz nitelikli, 3. Kat, 5 nolu bağımsız bölüm niteliği Mesken olan taşınmazın tamamıdır. Adres: Sütlüce Mahallesi, Bade Sokak No:18, Daire:5 Beyoğlu / İSTANBUL

Kıymeti : 6.700.000,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 17/08/2026 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 13:31

03/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.