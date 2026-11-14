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        T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 23:50

        Örnek No:55*

        T.C.
        İSTANBUL
        GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
        2025/1096 ESAS

        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1096 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.


        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:


        1-2 NO'LU TAŞINMAZIN ORTAK ADRESİ: Muratpaşa Mah. Uluyol Cad.İşkent Sanayi Sitesi, D Blok, No:29/D, 1B03 Ve 1B04 Bayrampaşa / İSTANBUL


        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : İstanbul İl, Bayrampaşa İlçe, Sağmalcılar Mah. 362 Parsel, 76/121710 Arsa Pay/Payda, 40.600,00 m² Ana Taş. Yüzölçüm, Ana Taş. Nit. Arsa, D Blok 1.Bodrum Kat 3 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Sanayi İşyeri Depo Olan Taş. Tamamı.
        Kıymeti : 3.000.000,00 TL KDV Oranı : %20


        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 14:55
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 14:55
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/02/2027 - 14:55
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        Bitiş Tarih ve Saati : 08/02/2027 - 14:55

        2 NO'LU TAŞINMAZIN


        Özellikleri :İstanbul İl, Bayrampaşa İlçe, Sağmalcılar Mah. 362 Parsel, 76/121710 Arsa Pay/Payda, 40.600,00 m² Ana Taş. Yüzölçüm, Ana Taş. Nit. Arsa,D Blok 1.Bodrum Kat 4 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Sanayi İşyeri Depo Olan Taş. Tamamı.
        Kıymeti : 3.000.000,00 TL KDV Oranı : %20


        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 14:55
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 14:55
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/02/2027 - 14:55
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        Bitiş Tarih ve Saati : 09/02/2027 - 14:55

        11/11/2026(İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02596778