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T.C. İSTANBUL 16. İŞ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI: 2025/332 Esas



: DAVALI NSP ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ - USKUMRUKÖY MAH. EMRELER SK. Kapı No: 1 Daire No: 1 SARIYER/İSTANBUL

Davacı VELAT TURGUT tarafından davalılar ATALAY GLOBAL YAPI ENDÜSTRİSİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, MENSİS ENERJİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, NSP ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ aleyhine açılan Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) ilişkin davanın yapılan yargılamasının ara kararı gereğinde;

DAVALI NSP ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'ye gösterilen adreste tebliğat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup bu "Dava dilekçesi; Müvekkil davacı,25.01.2025-03.06.2025 tarihleri arasında Ağrı Doğubeyazıt'ta güneş enerji santrali projesinde Mensis Enerji Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. Bünyesinde çalışmaya başlamış daha sonra proje alt yüklenici olarak NSP Enerji A.Ş adlı şirkete devredilmiş müvekkil bu doğrultuda çalışmaya devam etmiştir. Müvekkil burada çalıştığı süre boyunca sabah saat 08.00 akşam saat 17.00 arasında asgari ücretle ve işini hiçbir şekilde aksatmadan çalışmış saat akşam 17.00 sonrası ise mesaiye kalmıştır. Ancak bazen bu çalışma saatleri uzamasına ve resmi tatillerde bile devam eden çalışmalara bazen. müvekkilin tek tatil günü olan Pazar günleri ve bazen resmi tatiller de dahil edilmiş olup müvekkile bunun için fazla mesaiye dayalı ödeme yapılmamış; hak ettiği asgari maaş ödemeleri sürekli gecikmeli olarak yapılmıştır. Ayrıca söz konusu şirket tarafından müvekkile bildirilen maaş tutarları daha sonra keyfi şekilde değiştirilmiş olup bu tutarlara ilişkin bordrolara müvekkilin rızası ve bilgisi dışında ıslak imzalar atılmıştır. Müvekkil tarafından bu usulsüzlükler şirket yetkililerine iletildiğinde ise "İşe devam etmezseniz maaşınızı ödemem." demek ve hakaret etmek suretiyle tehdit edilmiştir. İstifa etmemiş olmasına rağmen 03 kodu ile sözleşmesi sona erdirilmiştir. Müvekkil davacının, hak etmiş olduğu işçilik alacaklarından her bir kalem için ayrı ayrı fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydı ile; şimdilik, ücret alacağı 100,00 TL, İhbar Tazminatı 100,00 TL, UBGT ücreti 100,00 TL (HMK 107 hükmü gereği belirsiz alacak olarak), Fazla Mesai100,00 TL(HMK 107 hükmü gereği belirsiz alacak olarak), Hafta Tatili Ücret Alacağın 100,00 TL (HMK 107 hükmü gereği belirsiz alacak olarak) yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsil edilmesine karar verilmesini vekalet talep ederiz.

Son duruşma zaptı; Jandarmaya yazılan yazıya cevap verildiği, tebligat çıkarılan adreste işletme bulunmadığına dair cevap verildiği, davalı şirket adresinin tespiti için SGK'ya yazılan yazıya cevap verildiği, iş yeri tescil bilgilerinde görünen adresin de iade dönen adres olduğu anlaşıldı. Davalı şirketin bildirilen adresine ve Ticaret Sicilinde görünen adresine çıkarılan tebligatların iade dönüğü, kolluk ve kurum adres araştırması sonucunun olumsuz döndüğü, anlaşıldığından, davalı NSP şirketine dava dilekçesi ve ilgili tebligatların ilanen yapılmasına, bu hususta Basın İlan Kurumuna müzekkere yazılmasına, duruşmanın bırakıldığı 06/10/2026 günü saat 10:55'da mahkememizde bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde yokluğunda devam olunacağı ilan olunur. 11/06/2026