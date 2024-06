T.C.

İSTANBUL

19. İCRA CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2024/26-Ceza Dava Dosyası

Konu :

27.05.2024

İ L A N



İSTANBUL 19. İCRA CEZA MAHKEMESİNDEN



İstanbul 19. İcra Ceza Mahkemesi'nin 2024/26 Esas sayılı dosyası ve bu dosyada birleşen 2024/28 Esas sayılı dosyasındaki Müşteki TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ tarafından TOTALPORT GIDA İTH. İHR. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ve MODERN GIDA İNŞ. TAAHHÜT TARIM ÜRÜNLERİ NAKL. PETROL ÜRÜNLERİ PAZ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. yetkilisi olarak sanık MAIA BAKURADZE aleyhine;

- QNB Finansbank Ostim Şubesine ait 0337605 seri nolu, 01/01/2024 Keşide tarihli, 405.000,00 TL bedelli,

- QNB Finansbank Ostim Şubesine ait 0337606 seri nolu, 10/01/2024 Keşide tarihli, 410.000,00 TL bedelli,

- Vakıfbank Yunusemre Şubesine ait 0031324 seri nolu, 30/12/2023 Keşide tarihli, 440.000,00 TL bedelli,

- Vakıfbank Yunusemre Şubesine ait 0031323 seri nolu, 30/12/2023 Keşide tarihli, 385.000,00 TL bedelli,

çeklere ilişkin "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçuna istinaden dava açılmış olup, duruşması 30/09/2024 günü saat 09:38'e bırakılmıştır.

CMK 145 ve 253, İİK 349.md. gereğince ekli dilekçedeki suçtan savunmanızın alınması için belirtilen günde gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edileceği, bu suçtan sorumluluğunuzu kabul edip etmediğiniz, alacaklının suçtan doğmuş olan zararının tümünü veya bir kısmını veya zararlarını gidermeyi kabul edip etmediğinizi bildirmeniz hususları iş bu ilanın tebliğinden itibaren 7 gün sonra Sanık MAİA BAKURADZE (Pasaport No: 16BA***55, Gürcistan Kimlik No: 54001***734)'ye tebliğ yapılmış sayılacağı ihtar ve tebliğ olunur.