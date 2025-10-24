T.C.

İZMİR

42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

23.10.2025

Sayı : E.67635134-2025/524-Ceza Dava Dosyası



İLAN METNİ



SANIK :MUSTAFA MERZA, Asaad ve Fatma oğlu, 23/09/1963, Hama doğumlu, Mah./köy nüfusunda kayıtlı. Çiçek Mah. 1618 Sk. No:29/A Bayraklı/ İZMİR adresinde oturur. TC Kimlik No:99518351674

A)Sanık Mustafa MERZA üzerine atılı (Kasten Yaralama) suçunu işlediği sabit olmakla, TCK'nın 61. maddesi uyarınca, suçun işleniş biçimine, failin güttüğü amaç ve saike göre temel ceza tertip edilirken alt sınırdan ayrılmayı gerektiren bir neden bulunmamakla eylemine uyan;

1.TCK'nın 86/2-(2.cümle) uyarınca takdiren ve tercihen 180 GÜN ADLİ PARA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

2.TCK'nın 86/3-e maddesi uyarınca sanığın eylemini silahtan sayılan çekiç ile gerçekleştirdiği anlaşılmakla sanığın cezasından takdiren 1/2 oranında arttırım yapılarak 270 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3.TCK'nın 62/1. maddesi uyarınca, sanığın yargılama sürecindeki aksi ispat edilemeyen olumlu tutum ve davranışları sanık yararına cezayı hafifletici takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak225 GÜN ADLİ PARA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

4.CMK'nın 251/3(2. Cümle) uyarınca, sanığın cezasından takdiren 1/4 oranında indirim yapılarak168 GÜN ADLİ PARA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

5.Sanık hakkında hükmedilen (168) gün adli para cezası TCK'nın 52/2 maddesi uyarınca sanığın sosyal durumu göz önüne alınarak günlüğü takdiren 100,00 ₺’den paraya çevrilerek 16.800,00 ₺ ADLİ PARA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

6.TCK'nın 52/4. maddesi uyarınca, hükmolunan adlî para cezasının miktarı sanığın ekonomik ve şahsi halleri nazara alınarak adlî para cezasının birer ay ara ile 4 eşit taksitle sanıktan tahsiline, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceği hususunun sanığa ihtarına,

7.Sanık hakkında daha önceden tekerrüre esas olmayan kasıtlı suçlardan adli para cezasına ilişkin mahkumiyet hükümleri bulunduğu görülmekle yasal koşulları bulunmayan hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına,

8.CMK'nın 325. maddesi uyarınca, hakkında mahkumiyet kararı verilen sanık için (2) davetiye gideri: 420,00 ₺ yargılama giderinin sanıktan Harçlar Kanunu hükümlerine göre alınarak Devlet Hazinesine ödenmesine, karar verilmiştir.

7201 SK 29.md göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır. Tebliğ tarihinden başlayarak 2 hafta içinde mahkememize veya bulunduğu yer asliye ceza mahkemesine dilekçe ile yada tutanağa geçirilerek itiraz etme hakkı bulunduğu, itiraz halinde duruşma yapılarak genel hükümlere göre yargılama yapılacağı, itiraz edilmez ise kararın kesinleşeceği ilanen duyurulur.