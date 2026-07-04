Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/924 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/924 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İzmir İl, Konak İlçe, 2.AZİZİYE Mahalle/Köy, 36547 Ada, 7 Parsel

Adresi :2. Kadriye Mah., 691/3 Sok., No: 21, D: 1 Ve 2 Konak / İZMİR

Yüzölçümü :161,00 m2

İmar Durumu :Konak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 504727 sayı yazısında;

İlgi yazıya konu; İzmir İli, Konak İlçesi, 36547 ada, 7 parsel, 14.07.2021 ve 09.08.2021 tarihlerinde onaylanan 1/1000 ölçekli Beştepeler Bölgesi Uygulama İmar Planı Revizyonunda; T.A.K.S.:0.40, KA K.S.:3.00, Yençok:10 kat yapılaşma koşullu Konut alanında yer almaktadır. 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine tabi olup. Belediyemiz Encümeninin 07.04.2022 tarih ve 661 sayılı kararı ile seçilen Düzenleme Sahası içerisinde kalmaktadır. Kentsel Dönüşüm alanında kalmamaktadır. İlçemiz 2. Aziziye Mahallesi, 36547 ada 7 parselde kayıtlı taşınmazın arşiv işlem dosyasında yapılan incelemede yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve mimari projesine rastlanmamıştır. Söz konusu taşınmaza ait adres bilgisini gösterir Plan ve Proje Müdürlüğümüz Numarataj arşivinde bulunan 04/01/2012 tarihli numarataj belge ve krokisi örneği ve Mali Hizmetler Müdürlüğümüzden edinilen 2025 yılı emlak değeri bilgisi ve arsa metrekare birim değeri bilgisi yazımız ekinde gönderilmektedir.

Kıymeti : 6.200.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/09/2026 - 14:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/09/2026 - 14:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2026 - 14:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 14:55

02/07/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.