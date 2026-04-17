T.C. KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/32 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/32 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 101 Ada, 123 Parsel,
Yüzölçümü : 2.846,82 m2 Kıymeti : 4.981.935,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 10:34
Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2026 - 10:34
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 10:34
Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 10:34
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 103 Ada, 16 Parsel,
Yüzölçümü : 1.898,80 m2 Kıymeti : 2.998.200,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 11:34
Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2026 - 11:34
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 11:34
Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 11:34
16/04/2026