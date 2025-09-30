T.C. KANDIRA İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

T.C.

KANDIRA

İCRA DAİRESİ2023/256 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/256 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tapu kayıtlarında; 1/2 oranında borçlu adına kayıtlı olan; Kocaeli İli Kandıra İlçesi Bağırganlı Mah. Dayamalı Mevkii 123 ada 45 parselde kayıtlı ana taşınmaz niteliği “Fındıklık” olan gayrimenkul, hali hazırda üzerinde bakımlı, gençleşme budaması yapılmış, sıra düzen dikilmiş, verim çağında, yaklaşık 850-900 adet fındık ağacı bulunmakta, orta düzey verim gücünde, yıllık ortalama bol yağış alan bölgede, tarımsal amaçlı kullanılmakta, 5. sınıf tarım arazisi niteliğindedir. Çevresinde orman emvali ağaçlar ile tarım arazileri bulunmaktadır. Kuşuçuşu güneydoğu yönünde Kandıra ilçe merkezine yaklaşık 15 km mesafede yer almaktadır.

Yüzölçümü : 23.219,19 m2

İmar Durumu : DOSYASINDA

Kıymeti : 5.224.317,75 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: DOSYASINDA



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2025 - 14:47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 14:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2025 - 14:47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2025 - 14:47

19/09/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.