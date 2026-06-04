T.C. KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2025/41 SATIŞTAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/41 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, ARAMAN Mahalle/Köy, 126 Ada, 36 Parsel
Yüzölçümü : 443,98 m2 Kıymeti : 3.277.280,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/06/2026 - 13:58
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 13:58
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 13:58
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 13:58
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KAYMAZERİKLİ Mahalle/Köy, 104 Ada, 96 Parsel
Yüzölçümü : 33.853,25 m2 Kıymeti : 29.404.255,89 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 11:08
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 11:08
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 11:08
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 11:08
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, ARAMAN Mahalle/Köy, 135 Ada, 5 Parsel
Yüzölçümü : 3.838,62 m2 Kıymeti : 4.167.666,51 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 12:08
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 12:08
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 12:08
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 12:08
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, ARAMAN Mahalle/Köy, 126 Ada, 15 Parsel
Yüzölçümü : 445,62 m2 Kıymeti : 1.559.670,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 13:44
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 13:44
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 13:44
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 13:44
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, ARAMAN Mahalle/Köy, 126 Ada, 29 Parsel
Yüzölçümü : 332,49 m2 Kıymeti : 1.293.715,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 14:54
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 14:54
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 14:54
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 14:54
02/06/2026