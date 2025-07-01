Örnek No:55*

T.C.

KARACABEY

İCRA DAİRESİ

2024/810 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/810 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Bursa İli, Karacabey İlçesi, Küçükkaraağaç Mahallesinde, 105 Ada, 3 Parselde bulunan 14.727,00 m² büyüklüğünde ve Tarla vasfında taşınmazın tamamı... Taşınmaz üzeri %1-2 eğimli buğday ekili durumdadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede genellikle Buğday-Mısır-Sebze gibi ürünlerin tarımı yapılmakta olup taban su seviyesinin yüzeye yakın oluşu ile bölgede açılan yer altı kuyularından motopomp vasıtasıyla sulama imkânına sahip olması nedeninden dolayı taşınmaz Sulu Tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir...

Kıymeti : 4.418.100,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2025 - 11:22

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2025 - 11:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2025 - 11:22

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2025 - 11:22

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : :Bursa İli, Karacabey İlçesi, Tavşanlı Mahallesi, 20 Ada ,26 parsel numarada, 367,43 m² alanlı, Arsa vasfında tapuya kayıtlı ana taşınmazın 2.Katında bulunan 4/44 Arsa Paylı, 4 Nolu, Mesken nitelikli taşınmazın tamamı... her ne kadar Arsa olarak işli olsa da mahalinde; bir bodrum,bir zemin,4 normal katlı olarak betonarme tarzda inşaa edilmiş bina bulunmaktadır.Değerleme konusu taşınmaz yaklaşık 145,00 m2 alana sahip olup 3 artı 1 mesken olarak kullanılmaktadır...

Kıymeti : 2.900.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2025 - 13:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2025 - 13:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2025 - 13:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2025 - 13:42

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Bursa İli, Karacabey İlçesi, 131 Ada 8 Parsel Akhisar Mahallesinde, 55.680,00 m² büyüklüğünde ve Tarla ve Çiftlik Binası vasfında tapuya kayıtlı ana taşınmazın tamamı.Taşınmaz Güney Marmara ılıman iklim kuşağında olup üzerinde polikültür tarım yapılmasına müsait durumdadır. Taşınmaz üzerine yağan yıllık yağış miktarı ve kar erimeleri parsel üzerinde tarımsal faaliyetin yapılmasını, yeraltı su kaynaklarını besleyecek seviyede yeterli olduğu görülmüştür. Taşınmazın topoğrafyası, kahverengi topraklar gurubu içerisinde olup toprak yapısı geçirgen bir yapıda killi-tınlı, orta bünyeli ve derin profilli olup Humus ve besin maddeleri yönünden zengindir...

Kıymeti : 19.488.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2025 - 14:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2025 - 14:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2025 - 14:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2025 - 14:52

27/06/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.