T.C

KÂĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

KONUT KİRALAMA İHALESİ İLANI

Aşağıda taşınmaz bilgileri verilen lojistik, telekomünikasyon ve posta hizmetleri amaçlı işyeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince tüzel kişilere 11.11.2025 Salı günü saat 10:30’da belediyemiz encümen salonunda belediye encümeni huzurunda açık teklif usulü ile kiralanacaktır.

İLÇE KÂĞITHANE MAHALLE MEHMET AKİF ERSOY ADRES MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ, MAHALLE KONAĞI, ETİBANK CADDESİ, NO:82/1, ZEMİN KATKÂĞITHANE/İSTANBUL ALAN/NİTELİK 66,00 m² / LOJİSTİK, TELEKOMÜNİKASYON VE POSTA HİZMETLERİ AMAÇLI İŞYERİ

TAHMİNİ AYLIK BEDEL

20.000,00 TL+KDV TAHMİNİ YILLIK BEDEL

240.000,00+KDV GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

72.000,00 TL

1) Kiralama 3 (üç) yıl süre için yapılacaktır. İhaleye ait şartname, 11.2025 Pazartesi günü saat 15.00’e kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 1.000,00 (bin) TL bedelle alınabilir.

2) İstekliler ihaleye en geç 11.2025 Pazartesi günü saat 15.00’e kadar başvurabilir.

İhaleye katılmak isteyen istekli; geçici teminat bedeli ve şartname bedelini ödemek zorundadır.

Geçici teminat bedeli ve şartname bedellerinin nakit olarak ödenmek üzere ve en geç 10.11.2025 Pazartesi günü saat 15.00’e kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden tahakkuk ettirilmesi (aynı gün) ve ödenmesi gerekmektedir.

İstekli ihale üzerinde kalmasına rağmen sözleşme yapmaya gelmez ise bu özel teminat ve geçici teminat belediyeye irat (gelir) olarak kaydedilecektir.

İhaleye Katılım İçin İstenen Belgeler

Belgelerin asıl sureti olmak şartıyla tüzel kişilerden ;

İhalenin yapıldığı yıl içinde faaliyet gösterdiğine dair, ilgili Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya mesleki durumuna göre kayıtlı olduğu meslek odasından ve benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı, Şirketi temsile yetkili kişinin/kişilerin, T.C. kimlik sureti, nüfus aile kayıt örneği, münferiden ve/veya müşterek yetkili olduklarını gösterir imza sirküleri. (Aslı veya noter onaylı sureti)

Ayrıca;

Şartname Makbuzu, Geçici Teminat Makbuzu ve Özel Teminat Makbuzu asılları.

(Tüm bedeller Kâğıthane Belediyesi veznelerine yatırılacaktır)

Kâğıthane Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğünce onaylanmış, belediyeye son ödeme tarihi (vadesi) geçmiş herhangi bir borcu olmadığına dair onaylı belge aslı,

(Kâğıthane Belediyesine borcu olanlar (doğrudan veya şirket ortağı olarak) borçlarının ödemedikçe ihaleye katılamazlar.

Tebligat için adres beyanı aslı,

Vekâleten katılım halinde Noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi (vekâletname, ihaleye katılım yetkisine ve içeriğine sahip olmalıdır),

İdare ve istekliler tarafından onaylı şartname,

İhaleye katılacakların, istenilen belgeleri 10.11.2025 Pazartesi günü saat 15:00'e kadar Kâğıthane Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Postadaki vaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği,

Belediye encümeninin ihaleyi yapıp, yapmamakla serbest olduğu ilan olunur.

İLAN OLUNUR.