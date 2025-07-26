Örnek No:55*

T.C.

KIRIKKALE

İCRA DAİRESİ

2023/8725 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/8725 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırıkkale İl, Merkez İlçe, HÜSEYİNKAHYA 1.KISIM Mahalle/Köy, 5404 Ada, 4 Parsel, 4 Nolu B.B.

Adresi : Hüseyin Kahya 1. Kısım 5404 Ada, 5 Parsel 4 Nolu B.B DükkanMerkez / KIRIKKALE

Yüzölçümü : 134,75 m2

Arsa Payı : TAM

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Nizama göre imar verilmiştir.H=15,50 (5kat) ticari imar özelliklerine sahiptir.

Kıymeti : 3.619.805,79 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2025 - 10:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2025 - 10:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2025 - 10:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2025 - 10:29

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırıkkale İl, Merkez İlçe, OVACIK Mahalle/Köy, 398 Ada, 2 Parsel, 13 Nolu B.B.

Adresi :Ovacık 1. Kısım Mahallesi 389 Ada 2 Parsel13 Nolu B.B. Merkez / KIRIKKALE

Yüzölçümü : 245 m2

Arsa Payı : TAM

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı AyrıkNizam 4 kat, yapı yüksekliği 12,50 metre, T.A.K.S0,40

Kıymeti : 1.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2025 - 11:49

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2025 - 11:49 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2025 - 11:49

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2025 - 11:49

25/07/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.