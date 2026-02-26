Canlı
        T.C. KIRKLARELİ 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 26.02.2026 - 00:00
        T.C.
        KIRKLARELİ
        1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı taşınmazların aşağıda belirtilen m2 miktarındaki Kayalı Baraj ENH enerji nakil hattı içerisinde kaldığından;2942 sayılı kamulaştırma kanunu gereğince Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından kamulaştırılmasına karar verilmekle,kamulaştırma bedelinin tespiti ile TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuda kayıt ve tesciline ile varsa mevcuttüm takyidatlarının kamulaştırma bedelindentebdiline karar verilmesi talep edildiğinden; mahkememize 4650 sayılı kanunla değişik 10. maddesi gereğince bedel tespiti ve tescili davası açılmıştır. İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma izleminin İdari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş'YE yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davalar ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma izleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası Kırklareli Şubesine yatırılacağı aşağıda esas numaraları belirtilen dosyanın duruşma günü 31/03/2026tarihi olduğu ilan olunur. 02/01/2026

        Sıra no Esas no İl İlçe Mahalle/Köy Ada/Parsel İrtifak Hakkı Alanı m2 Pilon Yeri m2 Maliki
        1 2025/106 Kırklareli Merkez Kayalı Mahallesi 207/8 1554,77 5,29 Ali Bozkurt
        Aysel Oğuz
        Cemal Gökkaya
        Cevat Saygın
        Ebru Bakaç
        Elif Bakaç
        Fatma Elçi
        Gizem Elçi Akman
        Gülcan Saygın
        Halim Bozkurt
        Hikmet Bakaç
        İbrahim Saygın
        Meral Aktay
        Mukadder Elçi
        Mustafa Saygın
        Necmiye Kula
        Niyazi Yağcı
        Özgür Bozkurt
        Özlem Kaymakcı
        Sabır Yüksel
        Sadime Cengiztan
        Sadri Elçi
        Salih Yağcı
        Salih Mehmet Elçi
        Selçuk Yağcı
        Semi Elçi
        Sevinç Gökrer
        Tahir Elçi
        Tuncer Elçi
        Yıldır Bozkurt
        Zeynep Elçi
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02407962