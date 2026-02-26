T.C.

KIRKLARELİ

1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı taşınmazların aşağıda belirtilen m2 miktarındaki Kayalı Baraj ENH enerji nakil hattı içerisinde kaldığından;2942 sayılı kamulaştırma kanunu gereğince Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından kamulaştırılmasına karar verilmekle,kamulaştırma bedelinin tespiti ile TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuda kayıt ve tesciline ile varsa mevcuttüm takyidatlarının kamulaştırma bedelindentebdiline karar verilmesi talep edildiğinden; mahkememize 4650 sayılı kanunla değişik 10. maddesi gereğince bedel tespiti ve tescili davası açılmıştır. İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma izleminin İdari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş'YE yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davalar ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma izleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası Kırklareli Şubesine yatırılacağı aşağıda esas numaraları belirtilen dosyanın duruşma günü 31/03/2026tarihi olduğu ilan olunur. 02/01/2026

Sıra no Esas no İl İlçe Mahalle/Köy Ada/Parsel İrtifak Hakkı Alanı m2 Pilon Yeri m2 Maliki 1 2025/106 Kırklareli Merkez Kayalı Mahallesi 207/8 1554,77 5,29 Ali Bozkurt

Aysel Oğuz

Cemal Gökkaya

Cevat Saygın

Ebru Bakaç

Elif Bakaç

Fatma Elçi

Gizem Elçi Akman

Gülcan Saygın

Halim Bozkurt

Hikmet Bakaç

İbrahim Saygın

Meral Aktay

Mukadder Elçi

Mustafa Saygın

Necmiye Kula

Niyazi Yağcı

Özgür Bozkurt

Özlem Kaymakcı

Sabır Yüksel

Sadime Cengiztan

Sadri Elçi

Salih Yağcı

Salih Mehmet Elçi

Selçuk Yağcı

Semi Elçi

Sevinç Gökrer

Tahir Elçi

Tuncer Elçi

Yıldır Bozkurt

Zeynep Elçi