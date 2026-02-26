T.C. KIRKLARELİ 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı taşınmazların aşağıda belirtilen m2 miktarındaki Kayalı Baraj ENH enerji nakil hattı içerisinde kaldığından;2942 sayılı kamulaştırma kanunu gereğince Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından kamulaştırılmasına karar verilmekle,kamulaştırma bedelinin tespiti ile TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuda kayıt ve tesciline ile varsa mevcuttüm takyidatlarının kamulaştırma bedelindentebdiline karar verilmesi talep edildiğinden; mahkememize 4650 sayılı kanunla değişik 10. maddesi gereğince bedel tespiti ve tescili davası açılmıştır. İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma izleminin İdari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş'YE yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davalar ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma izleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası Kırklareli Şubesine yatırılacağı aşağıda esas numaraları belirtilen dosyanın duruşma günü 31/03/2026tarihi olduğu ilan olunur. 02/01/2026
|Sıra no
|Esas no
|İl
|İlçe
|Mahalle/Köy
|Ada/Parsel
|İrtifak Hakkı Alanı m2
|Pilon Yeri m2
|Maliki
|1
|2025/106
|Kırklareli
|Merkez
|Kayalı Mahallesi
|207/8
|1554,77
|5,29
|Ali Bozkurt
Aysel Oğuz
Cemal Gökkaya
Cevat Saygın
Ebru Bakaç
Elif Bakaç
Fatma Elçi
Gizem Elçi Akman
Gülcan Saygın
Halim Bozkurt
Hikmet Bakaç
İbrahim Saygın
Meral Aktay
Mukadder Elçi
Mustafa Saygın
Necmiye Kula
Niyazi Yağcı
Özgür Bozkurt
Özlem Kaymakcı
Sabır Yüksel
Sadime Cengiztan
Sadri Elçi
Salih Yağcı
Salih Mehmet Elçi
Selçuk Yağcı
Semi Elçi
Sevinç Gökrer
Tahir Elçi
Tuncer Elçi
Yıldır Bozkurt
Zeynep Elçi