T.C. KIZILCAHAMAM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN



ESAS NO : 2024/143 Esas

KARAR NO : 2024/348



DAVACI : TUNA YÖNETİM HİZMETLERİ TURİZM DANIŞMANLIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - vekili : Av. NADİDE TOPGÜL

DAVALI : YUSUF TAŞAN



Yukarıda tarafları yazılı mahkememiz dosyasından yapılan yargılama sonunda;

HÜKÜM :

Davanın kabulü ile;

1-Davacı Tuna Yönetim Hizmetleri Tur. Dan. ve Tic. A.Ş. tarafından davalı Yusuf Taşan aleyhine açılan davada, davacının tapu iptal ve tescil talebinin kabulü ile, 5/8 payı davacı adına kayıtlı Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 373 ada 22 parsel Damla Konakları B10 Blok, zemin kat, 2 numaralı devre mülkün 1/24 hissesinin davacı adına olan tapu kaydının iptali ile iptal edilen 1/24 hissenin davalı Yusuf Taşan adına kayıt ve tesciline, dair istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. 11/09/2024