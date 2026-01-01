T.C. KIZILCAHAMAM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.KIZILCAHAMAM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)



ESAS NO : 2021/522 Esas

KARAR NO : 2023/166

Davalı : 1- YÜKSEL ERDOĞAN

Davacı : 2- TUNA YÖNETİM HİZMETLERİ TURİZM DANIŞMANLIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ



Yukarıda isimleri yazılı davacı tarafından davalı aleyhine açılan davanın yapılan yargılaması sonunda;

1-Davanın kabulüne,

2-Dava konusu 17/24 payı davacı adına kayıtlı olan Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 373 ada 22 parsel B-11 Blok Zemin kat 1 nolu bağımsız bölümün davacı adına kayıtlı olan 2/24 hissesinin tapu kaydının iptali ile iptal edilen 1/24 hissenin davalı adına kayıt ve tesciline,

Dair; davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı tarafın yokluğunda, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya başka yer Nöbetçi Asliye Hukuk (Tüketici) Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.