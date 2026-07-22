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        T.C. KOCAALİ İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 23:50

        Örnek No:55*

        T.C. KOCAALİ İCRA DAİRESİ

        2025/284 TLMT.
        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/284 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Sakarya İl, Kocaali İlçe, KARALAR/ÇOBANSAYVANT Mahalle/Köy, Erenler Mevkii, 101 Ada, 2 Parsel, Taşın ...
        Adresi : Karalar/Çobansayvant Mahallesi Erenler Mevkii Merkez/55 SokakKocaali / SAKARYA
        Yüzölçümü : 14.474,72 m2
        İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Kocaali Belediyesinin 1/1000Uygulama İmar Planı içerisinde değildir. 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına göre büyük bir kısmı"Dikili Tarım" alanındakalmaktadır. Köy Yerleşik Alanı içerisinde değildir.
        Kıymeti : 801.550,32 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler:
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 12:14
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 12:14
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 12:14
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        Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 12:14

        21/07/2026

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02514965