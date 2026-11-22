Örnek No:55*

T.C. KOCAALİ

İCRA DAİRESİ

2026/42 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/42 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZ

Özellikleri : Sakarya İl, Kocaali İlçe, AYDOĞAN Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 104 Ada, 92 Parsel, Parsel, Kocaali İlçesi Aydoğan Mahallesi Köyiçi Mevkisinde bulunmaktadır. Tapu alanı 12.148,19 m2 dir. Tapuya "Ahşap Ahır, Samanlık, Betonarme Ev ve Fındık Bahçesi ve Bahçe" olarak kayıtlıdır. Taşınmazın borçluya ait tam hissesi satılacaktır. Etrafı meskündür. Belediye ve kamu tarafından sunulan hizmetlerden faydalanmaktadır. Arsa vasfındadır. Hafif dik eğimlidir. Geometrik şekli düzgündür. Zemin sağlam ve yapılaşma için uygundur. Parselin bulunduğu bölgede yapılaşma azdır. Parsel üzerinde bir adet büyükbaş hayvan ahırı, bir adet bir katlı betonarme yapı, bir adet iki katlı betonarme yapı, bir adet yığma depo, bir adet fırın ve bir adet odunluk bulunmaktadır. Parselin üzerinde yaklaşık 7.000 m2 kapama fındık bahçesi bulunmaktadır. Parsel, doğu yönünde Hendek Kocaali Caddesine cephelidir. Mahalle Merkezinde bulunmaktadır. Kocaali Belediye Başkanlığı Binasına yaklaşık 9.000 metre mesafededir. Melenağzı Mahalle Merkezine yaklaşık 5.900 metre mesafededir. Kocaali -Akçakoca Karayoluna yaklaşık 5.800 metre mesafededir. Melen çayına 150 metre mesafededir.Detaylı bilgi bilirkişi raporunda mevcuttur.

Adresi : Sakarya İli Kocaali İlçesi Aydoğan Sokak Kocaali / SAKARYA

Yüzölçümü : 12.148,19 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Kocaali Belediyesinin 1/1000Uygulama İmar Planı içerisinde değildir. 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına göre yaklaşık 8.000,00 m2 lik kısmı"Kırsal Yerleşim Alanı" için değeri kalan kısmı da"Dikili Tarım " alanında kalmaktadır.Kırsal Yerleşim Alanı içerisinde kalan kısmı için iki kat yapı izni vardır. Emsal 0,4 tür.

Kıymeti : 27.107.316,99 TL

KDV Oranı : %10

Damga vergisi oranı : Binde 5,69

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 11:17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 11:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2027 - 11:17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2027 - 11:17

2 NO'LU TAŞINMAZ

Özellikleri :Sakarya İl, Kocaali İlçe, AYDOĞAN Mahalle/Köy, Sarı Bayır Mevkii, 105 Ada, 280 Parsel, Parsel, Kocaali İlçesi Aydoğan Mahallesi Sarı Bayır Mevkisinde bulunmaktadır. Tapu alanı 6.578,76 m2 dir. Tapuya "Bahçe" olarak kayıtlıdır. Taşınmazın borçluya ait tam hissesi satılacaktır. Kocaali Belediyesinin 1/1000Uygulama İmar Planı içerisinde değildir. 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına göre "2B" alanında kalmaktadır. Etrafı meskün değildir. Belediye ve kamu tarafından sunulan hizmetlerden faydalanmamaktadır. Tarım arazisi vasfındadır. Kapama fındık bahçesi olarak kullanılmaktadır. Fındık ocakları tam verim çağındadır. Dik eğimlidir. Geometrik şekli düzgündür. Üzerinde yapı yoktur. Mahalle Merkezine yaklaşık 500 metre mesafede bulunmaktadır. Kadastral yola cephesi yoktur. Batı yönünde Hendek Kocaali Caddesine yaklaşık 170 metre mesafededir. Kocaali Belediye Başkanlığı Binasına yaklaşık 11.000 metre mesafededir. Kocaali -Akçakoca Karayoluna yaklaşık 5.400 metre mesafededir.

Adresi : Sakarya İli Kocaali İlçesi Aydoğan Mahallesi Kocaali / SAKARYA

Yüzölçümü : 6.578,76 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Kocaali Belediyesinin 1/1000Uygulama İmar Planı içerisinde değildir. 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına göre "2B" alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 5.165.545,50 TL

KDV Oranı : %10

Damga Vergisi Oranı : Binde 5,69

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 11:29

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 11:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2027 - 11:29

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2027 - 11:29